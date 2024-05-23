Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб справді перемагати терористів – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині. Під ударом були Харків, Люботин, Дергачі. Ракети, потім керовані авіабомби. Одна з мішеней Росії сьогодні – це видавничий комплекс, один із найбільших в Україні. Ракетний удар. Люди загинули, є поранені, згорів склад із книжками, обладнання. Там друкувалися багато українських видавництв. І це для російських терористів – ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати. Сьогодні багато реакцій і в Україні, і у світі на цей черговий акт російського терору. Але щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста й села, коли знищуються життя і згорають книжки та все, що береже людяність, завжди варто говорити відкрито, чому це досі можливо. Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, б’ють по Україні – по життю наших людей. Абсолютна більшість світу однаково сприймає загрозу терору: люди завжди прагнуть надійного захисту від терористів і справедливого покарання терористів за їхні атаки проти життя. І кожен народ сприймав би як неправильні, несправедливі обмеження в протидії терору. Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер, який так само, як і українці, сприймає це, кожна держава, яка справді повністю підтримує нашу протидію терору, – я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості – рішучості лідерів світу, – щоб російський терор нарешті програв.

Друге, що важливо за сьогодні. Я хочу особливо подякувати воїнам нашої 110-ї окремої механізованої бригади, які знищили російський Су-25. Ще напередодні, теж на Донеччині, воїни нашої 47-ї окремої механізованої бригади теж збили Су-25. Дякую за влучність, воїни! Дякую кожному підрозділу, кожному солдату, кожному командиру, які роблять усе, щоб давати Україні необхідні результати на фронті попри все.

Провів засідання Ставки. Доповідь Головкома – і щодо Харківщини, і щодо боїв на Донеччині. Робимо все, щоб стримувати російські штурми. Була доповідь міністра оборони – щодо постачання для наших воїнів. Керівник Державної прикордонної служби України доповів щодо ситуації по нашому кордону – у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Були доповіді розвідок – ГУР та СЗР, зокрема щодо російських намагань зірвати Саміт миру та участь держав світу. Протидіємо російському бажанню продовжити й розширити війну.

Сьогодні ж говорив із Президенткою Північної Македонії та премʼєр-міністрами Греції і Норвегії – запросив їх на Саміт миру та подякував за підтвердження участі.

Ще кілька речей.

Наші українські морпіхи сьогодні відзначають свій день, і це день нашої до них особливої шани. Сьогодні було честю для мене привітати воїнів, відзначити державними нагородами.

І сьогодні ж я також зустрівся з командою та амбасадорами нашої державної благодійної платформи UNITED24. Уже друга річниця діяльності UNITED, і це один із найбільш успішних українських міжнародних проєктів. За два роки фандрейзингу для потреб України – наших Сил оборони та безпеки, для потреб захисту життя в Україні – зібрано вже 650 мільйонів доларів через UNITED24. Я дякую всім у світі, хто долучився й допомагає. Я дякую кожному й кожній, хто з Україною!

Слава нашим воїнам!

Слава Україні!