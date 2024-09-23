Закликаю кожного дорослого у світі діяти для порятунку дітей – Олена Зеленська на полях Саміту майбутнього ООН

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заході «Забезпечення майбутнього дітям: подолання нових викликів для м’якої сили», що відбувся на полях Саміту майбутнього та 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Цього року теми Саміту перших леді та джентльменів і Саміту ООН перетнулися: обидва торкнулися майбутнього дітей. Це дуже символічний збіг, це означає, що доля дітей болить усім нам, незалежно від країни», – сказала дружина Президента.

Вона поділилася результатами дослідження, яке провели в 15 країнах до четвертого Саміту перших леді та джентльменів. Опитування показало, що кожна четверта дитина у світі страждає від безпосереднього впливу війни. Олена Зеленська закликала всіх дорослих діяти заради порятунку дітей.

«Прикро констатувати, але, якщо на наших очах стали можливими викрадення 19 тисяч дітей, катування, каліцтва та вбивства, це означає, що всі створені у світі правила та міжнародні запобіжники не спрацювали. Отже, потрібні принципово нові інструменти», – сказала перша леді.

Одним із таких інструментів, за її словами, є експертний документ, який українські фахівці разом з органами державної влади розробили на виконання спільної декларації четвертого Саміту перших леді та джентльменів.

«Колись весь світ відреагував на Чорнобильську аварію. Тоді всі розуміли, що радіація загрожує кожному. Так само з агресією і з порушенням прав дитини. Це вже отруює наш світ, уже впливає на дітей, навіть на тих, які далеко від лінії фронту. Поки що далеко. Якщо ми не хочемо для наших дітей світу без прав, закликаю всіх реагувати на загрози так, як належить дорослим. Тобто діяти», – підсумувала Олена Зеленська.

Захід відбувся з ініціативи глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів, що свідчить про масштабування проєкту, започаткованого дружиною Президента України у 2021 році.

Співорганізаторами заходу стали Україна, Естонія, Беліз, Литва, Суринам, Фінляндія, Малаві, Гватемала, уряди Сполученого Королівства та Канади, ЮНІСЕФ. Спікери – перші леді країн, які долучилися до організації. Зі спеціальною промовою звернулася перша леді США доктор Джилл Байден.

На заході також виступили міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, дружина Президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн, заступниця виконавчого директора ЮНІСЕФ Кітті ван дер Хайден, віцепрезидентка і глобальна керівниця Google Меггі Джонсон, директорка глобального фонду освіти в надзвичайних ситуаціях і затяжних кризах Education Cannot Wait Ясмін Шеріф, а також представники молоді – програмістка й захисниця прав дітей – жертв сексуального насильства з Белізу та захисниця довкілля із Сенегалу.

Модерував захід Постійний представник України при Організації Обʼєднаних Націй Сергій Кислиця.