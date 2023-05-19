Закликаю сприяти захисту наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою – виступ Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав

Передусім хочу подякувати за гостинність Його Королівській Високості Спадкоємному принцу Мухаммаду, усьому народу Саудівської Аравії та місту Джидда, яке приймає цей саміт.

Я сподіваюся, що всі ми тут заради миру й справедливості.

Дорогі учасники саміту!

Сьогодні вже 450-й день повномасштабної війни, яка ведеться проти нас російськими загарбниками.

Ми не маємо таких ракет, які має наш ворог. У нас значно менше авіації. Ми не маємо численних убивчих дронів, які Росії постачає Іран. Не маємо стільки артилерії. Але ми залишаємося сильними, бо на нашому боці – правда. Ба більше, ми витісняємо окупантів із нашої землі.

Кожен, хто захищає рідну землю від загарбників, кожен, хто захищає дітей свого народу від поневолення, кожен такий воїн – на шляху справедливості. Я гордий представляти саме таких воїнів і весь український народ!

Війна ніколи не була вибором українців. Наші війська не йшли до чужих земель, ми не займаємося анексіями й грабежем ресурсів інших народів. Але ми ніколи й не підкоримося будь-яким чужинцям та колонізаторам. Тому ми боремось! І я впевнений, що цю нашу головну емоцію зрозуміють усі ваші народи.

Також я впевнений, що всі ваші народи зрозуміють і головний заклик, який хочу залишити тут, у Джидді. Шляхетний заклик до всіх вас – сприяти захисту наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою!

Разом зі мною тут – високоповажний Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, одного з корінних народів України. Їхній дім – це Крим, осередок мусульманської культури в Україні. Століттями кримськотатарський народ був і має залишитися невідʼємною та сильною складовою мусульманської спільноти світу. Але Крим став першим, хто постраждав від російської окупації, і досі більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – це саме мусульмани.

Ми вже маємо позитивний досвід із Саудівською Аравією – щодо звільнення наших людей, захоплених Росією. Ми можемо розширити цей досвід!

І навіть якщо тут, на саміті, є люди, які мають інший погляд на війну, що відбувається на нашій землі, називаючи її конфліктом, я впевнений: ми всі можемо бути єдині в тому, щоб урятувати з кліток російських тюрем наших людей.

На жаль, у світі й тут, серед вас, є ті, хто заплющує очі на клітки та незаконні анексії. Я тут для того, щоб кожен дивився чесно. Хоч би як старалися впливати росіяни, але незалежність все ж має бути. І я хочу подякувати Саудівській Аравії, хочу подякувати абсолютній більшості з вас за підтримку сталих міжнародних позицій і Статуту ООН.

Дорогі учасники саміту!

Ваші люди вже могли переконатися, що українці – це народ миру. Справжнього миру. У 2021 році ми визначили пріоритетом відкритість України для ваших людей. І народи Саудівської Аравії, Обʼєднаних Арабських Еміратів, Оману, Бахрейну, Кувейту познайомилися з Україною. Я щасливий, що ваші туристи змогли побачити розкіш весни в нашій столиці, у Києві, та велич Карпат!

Вірю, що одного дня ваші люди повернуться, зокрема і для того, щоб побачити наш Крим, вільний від російської окупації та приниження.

Наші взаємини будуються й на навчанні в наших університетах десятків тисяч арабських студентів щорічно. Це честь для нас, що діти Марокко, Єгипту, Йорданії, Іраку, Лівану, Алжиру, Лівії й Тунісу їхали в Україну по освіту.

Ми разом із вами виконували й одну з найбільш почесних місій у світі – гарантували продовольчу безпеку. Україна традиційно забезпечує пшеницею та іншою аграрною продукцією ваші країни. Ми раді були вітати й інвестиції арабських народів – як і інвестиції Катару в портову інфраструктуру.

Спочатку пандемія, а потім і страшніший вірус – сказ агресії – ударили по цих та інших наших нормальних відносинах.

Я більш ніж упевнений: ніхто з вас не погодиться віддати загарбникам третину своєї країни. Я більш ніж упевнений: ніхто з вас не споглядав би без бою, як чужинці крадуть дітей вашого народу. Сотні тисяч наших дітей депортовані в Росію, розлучені з рідними, і наших дітей там, у Росії, навчають ненавидіти своїх співвітчизників. Я більш ніж упевнений: ніхто з вас не змирився б із військовою окупацією атомної станції, щоб використовувати її для шантажу світу ядерною катастрофою.

Погляньте, скільки страждань багатолітні війни принесли Лівії, Сирії, Ємену… Скільки життів змарновано роками бойових дій у Судані та Сомалі, в Іраку та Афганістані…

Кожен, хто додає страждань своїми новими агресіями, кожен, хто сіє ворожнечу, кожен, хто хоче старих часів загарбницьких імперій, які не зважали на волю незалежних націй, – кожен такий злочинець іде проти світу й буде проклятий людьми.

І я вітаю кожного, хто разом із нами готовий стати на шлях справедливості!

Україна запропонувала формулу миру, щоб припинити війну. Ви бачите, як працює наша формула на прикладі продовольчої безпеки. Одного з пунктів нашої формули. Навіть коли війну вкинуто в наш дім, ми робимо все, щоб доми інших народів теж вистояли. Нам вдалося запустити Чорноморську зернову ініціативу й частково зняти російську морську блокаду наших портів. Це стабілізувало продовольчі ринки й допомогло багатьом, зокрема й народам Арабської ліги. Так само буде допомогою багатьом реалізація іншого пункту нашої формули миру – повернення додому всіх полонених і депортованих.

Кожній із почесних делегацій передали документ вашою мовою із десятьма пунктами формули миру. Будь ласка, ви можете обрати той напрям, який ви вважаєте доцільним. І я буду вдячний кожному з вас, хто обере саме напрям порятунку людей, яких утримують у російській неволі. Тому я запрошую всіх, хто поважає мир, долучитися до реалізації формули миру й таким чином зменшити ворожнечу та війни, страждання і зло.

Росія – слабка, ми перемагаємо її навіть тоді, коли в неї в руках більше зброї; її агресивність – не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних народів не мине ніколи, і Україна це доводить.

Бажаю вам миру! Запрошую до прямої співпраці, без будь-яких посередників, із нашою країною. І хай наша з вами сила діятиме скоординовано заради спокою та блага людей всіх народів!

І, будь ласка, почуйте кримськотатарський народ, почуйте мусульман України!

Хай Всевишній береже наших воїнів!

Слава Україні!