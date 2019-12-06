Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу може бути продовжений ще на рік – Президент

Закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» може бути продовжений ще на один рік, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленості в рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів особливостей місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей та інкорпорування «формули Штайнмаєра», – повідомив Глава держави під час зустрічі зі ЗМІ за результатами саміту лідерів країн – учасниць Нормандського формату в Парижі.

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський пояснив, що простіше зараз продовжити термін дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий закон щодо Донбасу.

«Тому я гадаю, що треба продовжити. Тим паче, так записано в Мінських домовленостях, що ми повинні погодити з усіма сторонами в ТКГ. Цей закон уже є. Ми його продовжуємо, але він тимчасовий – на рік. Мене запитали, чому не на п’ять чи 10 років. Я відповів чесно всім представникам: ми не знаємо, що буде через 5-10 років. А один рік – це нормальна пропозиція», – сказав Президент України.

Зі свого боку Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що впровадження «формули Штайнмаєра» – це певний порядок дій, зокрема оголошення особливого статусу та проведення місцевих виборів.

Вона також наголосила, що на переговорах лідерів «Нормандської четвірки» у Парижі сторони відчули добру волю вирішувати складні питання.

«Цієї волі нарешті не бракує, і ми абсолютно реалістично бачимо вирішення цих проблем», – зазначила Ангела Меркель.

Канцлер Німеччини також позитивно оцінила першу зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Російської Федерації Володимира Путіна. «Я сподіваюся, що і наша зустріч, і двостороння зустріч між президентами відбулася для блага всіх», – сказала вона.