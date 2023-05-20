Залучаємо якнайбільше країн і лідерів заради України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні перший день зустрічей і перемовин у Японії напередодні саміту «Сімки».

Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові спільні кроки. Оборона: зброя, ППО, винищувачі. Залучаємо якнайбільше країн і лідерів заради України. Формула миру. Довготривалі програми підтримки України. Фінанси та економіка.

Зустрівся з Джорджею Мелоні, главою уряду Італії. Подивились, як виконуються наші домовленості з переговорів у Римі. Розповів Джорджі про домовленості на саміті Ліги арабських держав. Подивились, як можемо зараз з Італією посилити наші можливості захищати життя від російського повітряного терору.

Переговори з Ріші, паном Премʼєр-міністром Великої Британії. Обговорили наші двосторонні відносини, нашу оборону. Подякував за лідерство у розвитку наших можливостей у небі – Британія дуже активно взялася за сучасні винищувачі для України, і це історичні речі.

Говорив з Премʼєр-міністром Індії Моді. Серйозна розмова. Я поінформував про прогрес щодо нашої формули миру.

Ми пройшли вже багато етапів із представленням формули лідерам і країнам із різних частин світу. Напередодні успішно представили формулу учасникам Саміту Ліги арабських держав. І зробимо все, щоб залучення світу до нашої мирної ініціативи було максимальним із можливого.

Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, які очевидно потрібні всім вільним націям. Обговорили підтримку в розмінуванні, зміцненні нашої медицини.

Говорив із Президентом Євроради Шарлем Мішелем. Безпека й оборона, економіка, наша спільна політика – обʼєднання потенціалів України та всього Євросоюзу. Я дякую тобі, Шарлю, за твою щиру, незмінну та дієву підтримку.

Зустрівся з Президентом Франції Макроном. Ми регулярно обмінюємося поглядами на безпекову ситуацію, розглядаємо ті чи інші варіанти наших спільних оборонних і політичних дій. Так і цього разу. Змістовна розмова. Додає впевненості в нашому руху до перемоги України.

Була зустріч і з паном канцлером Німеччини Шольцом. Подякував за надзвичайно вагому підтримку Німеччиною нашого захисту. Це й ППО, і можливості нашої армії на землі, і нашої економіки, і нашої політики. Обговорили з Олафом, як можемо прискорити чесний мир для України, як можемо посилити нашу спільну роботу в межах G7.

І ще одне.

Як і завжди, дякую нашим воїнам! Кожному й кожній, хто захищає українську землю, українське море й українське небо.

Впевнений, повернемося з цього візиту з іще більшими можливостями для вас, наші захисники й захисниці! Слава вам – усім, хто в бою заради нашої держави, хто на бойових постах і на бойових завданнях, хто тренує наших воїнів, хто відновлює наших бійців після поранень і хто допомагає нам захищати життя й незалежність.

Не буває такого дня, щоб Україна не стала сильнішою!

Слава Україні!