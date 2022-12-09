Залучити світ до реалізації формули миру – зараз одне з ключових завдань для України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров'я, шановні українці!

Провів сьогодні важливу розмову з Прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Скоординували наші позиції напередодні саміту G7, який відбудеться наступного тижня. Фактично це буде підсумковий саміт «Групи семи» за цей рік, і на ньому ж визначатимуться пріоритети на наступний рік. Готуємо максимум можливих потрібних рішень для наших країн – для України й для країн «Великої сімки».

Також я подякував пану Прем'єр-міністру й усьому Сполученому Королівству за незмінну підтримку нашої держави. Обговорили ситуацію на передовій і зимові перспективи на полі бою.

Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна... На землі цих районів уже давно не залишилося живого місця, не ушкодженого снарядами та вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни.

Я дякую всім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки та завдають ворогу відчутних втрат у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором.

Сьогодні у Києві відбулася конференція, яка продовжила лінію заходів у нашій країні та у Європі, що відбулися цього й минулого тижня і на яких ми напрацьовуємо рішення заради справедливості, заради притягнення Росії до відповідальності й заради пошуку форматів звільнення наших людей, яких окупанти утримують у полоні.

Відчуваємо підтримку як від держав, так і від міжнародних організацій та правозахисних інституцій. Сподіваюся, найближчим часом ми зможемо повідомити конкретні деталі.

До речі, з Прем'єр-міністром Британії обговорили результати візиту першої леді України в Лондон, її виступ у британському парламенті. Від імені нашої держави Олена запропонувала Сполученому Королівству проявити лідерство саме в питанні про справедливість – у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Це один із пунктів української формули миру, і для мене дуже важливо бачити зараз у міжнародній комунікації, що глобальні лідери справді почули українські мирні пропозиції.

Я нагадаю, що формула миру це десять пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії. Це зараз одне з ключових завдань для нашої держави – залучити світ до конкретної реалізації пунктів формули миру. Ми маємо повернути український прапор в усі міста й громади України, маємо забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і маємо гарантувати безпеку всім поколінням українців після завершення цієї війни.

Кожен день героїчного опору наших Сил оборони, усього нашого народу наближає той день, коли вся Україна нарешті відчує перемогу, перемогу та мир. Реальний, надійний.

Сьогодні я представив українське бачення кроків до миру на Міжнародному форумі в Стамбулі. Там зосередився на продовольчій безпеці – на українських ініціативах, які додають нашій державі глобальної ваги. Це експортна зернова ініціатива та ініціатива Grain from Ukraine – «Зерно з України».

На цих прикладах, прозорих і корисних для нашого народу, для Чорноморського регіону й для всієї глобальної спільноти, ми демонструємо, що повернути безпеку цілком реально. Головне – рішучість. Пан Президент Ердоган, який був на форумі, я впевнений, почув нашу позицію.

Вже готуємося до дуже важливого наступного тижня – будуть вагомі міжнародні події. Провів сьогодні відповідні наради. Вірю: будуть і вагомі рішення для нашої держави.

Слава кожному й кожній, хто воює за Україну!

Дякую всім, хто працює заради наших людей!

Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за незалежність!

Слава Україні!