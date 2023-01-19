Запропонована Президентом України формула миру є реальним шляхом до його досягнення – Андрій Єрмак на форумі в Давосі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначає, що Президент Володимир Зеленський запропонував українську формулу миру як шлях до завершення війни, оскільки досягти прийнятного для нашої країни миру з нинішнім керівництвом Росії неможливо.

Про це Андрій Єрмак заявив, беручи участь в онлайн-режимі у сесії «Представлення української формули миру» в межах щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму (WEF) у швейцарському Давосі.

«На жаль, традиційний шлях для досягнення миру у випадку Росії неприйнятний: її нинішнє керівництво недоговороспроможне», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента нагадав, що презентована Главою держави під час онлайн-виступу на саміті G19 у листопаді 2022 року формула миру побудована винятково на принципах ООН та нормах міжнародного права.

«Наша мета – побудувати новий порядок, такий, що гарантуватиме безпеку й справедливість усій міжнародній спільноті», – акцентував Андрій Єрмак.

За його словами, військово-технічна допомога Україні має тривати для забезпечення повної переваги над Росією на полі бою та остаточної перемоги. Вкрай необхідним є подальше посилення захисту об'єктів цивільної інфраструктури та енергетичної мережі від російських ракетних ударів.

«Цьому, зокрема, має сприяти декларація про повітряний щит для України, згідно з якою країни-гаранти візьмуть зобов'язання допомогти у створенні сучасної багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони», – зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що пункти формули миру стосуються тих питань, які сьогодні стали викликами для людства через війну РФ проти України. Це погрози застосуванням ядерної зброї проти неядерної держави та загрози безпеці атомних електростанцій, використання голоду як зброї, енергетична безпека, величезні збитки для екології та довкілля, знущання й тортури щодо полонених військових і цивільних осіб та масові примусові депортації, величезна кількість воєнних злочинів і завданих війною збитків.

Керівник Офісу Президента переконаний, що мир – це не просто відсутність бойових дій, а й упевненість, заснована на справедливості.

«Якщо цих критеріїв не дотримано, ми просто одержимо війну, поставлену на паузу. Країна-агресор отримає передишку й час для перегрупування сил перед наступною авантюрою», – сказав він.

Саме тому Україна запропонувала проект Київського безпекового договору, який розробила міжнародна експертна група під спільним головуванням Андрія Єрмака та колишнього Генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Загалом, як зазначив керівник Офісу Президента, підсумки цієї війни повинні бути зафіксовані, а для цього пункти формули миру мають бути інтегровані в систему міжнародних документів і стати основою нової структури світової безпеки.

«Дуже важливо, щоб якомога більше країн підтримали цей план. Адже, якщо Росія буде ізольована, це змінить ситуацію у світі – паралельно з успіхами України на полі бою», – сказав він під час спілкування з модератором сесії.

За словами Андрія Єрмака, дуже важливо, що підтримка й допомога Україні посилюється й партнери вірять, що наша країна не просто вистоїть, а переможе.

Він зазначив, що сьогодні – вирішальний час, і Україна потребує відповідної допомоги, насамперед зброєю, про що добре знають усі її партнери.

Керівник Офісу Президента також наголосив, що для України є неприйнятною перемога без повного відновлення територіальної цілісності.