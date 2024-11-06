Запропонували бізнесу долучитися до розробки внутрішнього Плану – Президент

Цими тижнями триває робота над внутрішнім Планом посилення України. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників десятого Київського міжнародного економічного форуму.

Він зазначив, що План посилення – це внутрішня стійкість, внутрішні завдання для перемоги.

«І в ньому одним із ключових елементів буде саме економічний елемент, бізнесовий, те, як ми можемо вивільнити внутрішню економічну силу України завдяки дерегуляції, нормальній конкуренції, потенціалу нашого підприємництва, щоб зміцнити силу українського суверенітету й нашого захисту від зовнішньої агресії», – сказав Президент.

Глава держави розповів, що бізнесу вже запропонували долучитися до розробки економічного напряму внутрішнього Плану посилення, та наголосив, що стратегічне бачення підприємців буде в ньому враховане. За цю роботу відповідає Перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.