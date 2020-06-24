Запровадження підходів перехідного правосуддя – важливий крок на шляху повернення Криму

Постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич розповів про рік діяльності на посаді та кроки з посилення роботи Представництва в умовах відсутності доступу до території Криму, згідно із завданням Глави держави.

Указ про призначення Антона Кориневича представником Президента України в АР Крим Володимир Зеленський підписав рік тому – 25 червня 2019 р.

«Нам було вкрай важливо зібрати професійну команду та мати можливість бути включеними в обговорення щодо майбутнього Криму на всіх рівнях. Зміна підходу до ролі Представництва й можливість мати в Києві повноцінний офіс, який забезпечує нашу роботу та посилює міжвідомчу взаємодію, – важливий крок Президента України у формуванні послідовної політики з повернення Криму. Завдяки внесенню змін до указу про Представництво тепер ми маємо бути включені до процесів, які стосуються питання повернення тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополя», – зазначив представник Президента в Криму під час брифінгу в Києві.

Найближчим часом буде представлено стратегію роботи Представництва, яка стане дороговказом для ухвалення рішень. Це не єдиний стратегічний документ, розробку якого покладено на Представництво. На виконання завдань, поставлених Главою держави, Представництво також адмініструє роботу групи з реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи при Президентові України. Робоча група розробляє національну концепцію перехідного правосуддя для України, запровадження якої в подальшому має стати важливим кроком до встановлення справедливості, деокупації та реінтеграції й розбудови сталого миру, зокрема й на шляху повернення Криму.

«Текст концепції вже готовий, і найближчими днями буде відправлений до Офісу Президента», – сказав Антон Кориневич.

Представник Президента в АР Крим також зазначив, що указ Глави держави про встановлення Дня спротиву окупації Криму саме 26 лютого є важливим для кримчан як складова права на пам’ять та визнання їхнього внеску у спротив окупації півострова у 2014 році, який продовжується й досі. А захист прав кримськотатарського народу, підтримка родичів політв’язнів і зниклих безвісти є пріоритетним завданням держави.

Представництво у своїй щоденній роботі бере участь у підготовці нормативно-правових актів щодо Криму та громадян України, які залишилися мешкати на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, напрацьовано пропозиції змін до постанови Кабінету Міністрів щодо в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території, також у Верховній Раді зареєстрований довгоочікуваний законопроект щодо запровадження адміністративної процедури встановлення фактів народження та смерті на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя, співавтором якого виступило Представництво.

«На зміну судовій процедурі має прийти адміністративна. Ми вважаємо, що це один з інструментів, який має наблизити кримчан до решти України», – зазначив Антон Кориневич.

Спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Представництво розробило документ з актуальних позицій держави щодо кримських питань, зокрема термінології, фактів тощо. Найближчим часом цей документ буде презентовано, а центральним органам виконавчої влади буде запропоновано користуватися сформульованим єдиним державним підходом.

Представництво спільно з Міністерством культури та інформаційної політики взяло участь у «Форумі єдності» в Маріуполі в жовтні 2019 року, а також стало співорганізатором форуму Age Of Crimea у Києві в лютому 2020-го, у якому цього року вперше взяв участь Президент України.