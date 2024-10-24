Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення, який гарантуватиме також і єдність – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні працює наша Кримська платформа, її парламентський вимір. Вдячний Руслану Стефанчуку та всім, хто залучений, за організацію роботи. Понад 70 делегацій-учасниць. Це хороше, широке представництво. Цього року платформа працює в Латвії. Сьогодні я звертався до учасників саміту й закликав підтримати План перемоги. Знаю, що пункти Плану достатньо глибоко й детально обговорювались. І важливо, щоб ми працювали з нашими партнерами не тільки на найвищому політичному рівні заради виконання Плану, але й на всіх політичних та суспільних рівнях. Дуже важливо бути об’єднаними, максимально зрозумілими світові – у наших мотивах, у наших потребах. У нашій можливості спрямувати цю війну курсом до справедливого завершення. Також окремо я хочу відзначити, що сьогодні на Кримській платформі багато працювали й щодо пунктів нашої Формули миру. Зокрема, пункту про територіальну цілісність та виконання Статуту ООН. Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення. Дякую всім, хто допомагає в цьому Україні. Сьогодні ж узяв участь у роботі президії Конгресу місцевих та регіональних влад. Закликав так само працювати з Планом перемоги на рівні громад, як ми працюємо на рівні всієї держави. Зв’язки між регіонами, між громадами, між містами принципово важливі для того, щоб суспільства інших країн відчували, що саме може Україна і як саме ми можемо наблизити мир. Усі разом.

І ще одне.

Сьогодні я провів засідання Ставки. На ньому, як і завжди, було багато різних питань. Я хочу зараз зупинитись на особливому дорученні членам Ставки та іншим нашим посадовим особам. Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення. Такий План, який разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього й наступного року. План перемоги спрямований на партнерів. На їхню визначеність, яким є місце України в архітектурі безпеки, чи готові вони, щоб Україна перемогла, чи хочуть партнери бачити післявоєнну систему безпеки справді надійною. План перемоги, якщо буде виконаний партнерами, дасть всі відповіді. І зрозуміло, що є внутрішня частина роботи. Позиції на фронті й у тилу. Те, що потребує посилення. Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка – наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації. Соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків. Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність. Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких самих людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. Так і має бути.

Я дякую всім, хто з Україною! Слава всім нашим людям!

Слава Україні!