Заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів і зброї; готуємо запити для комунікації з партнерами – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Підсумок за цей день.

Щойно провів засідання Ставки. Командувачі з фронту та Головком доповіли щодо ситуації на передовій – усі основні напрямки. Схід – Купʼянськ, Лиман, Марʼїнка, Авдіївка. Запоріжжя. Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області. Вдячний усім воїнам, які на фронті – у боях, на бойових постах. Дякую всім, хто допомагає захищати наші позиції – будує фортифікації, мінує шляхи, якими намагаються скористатися окупанти. Заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї, готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду – вагомий тиждень саме з погляду такої комунікації.

Була на Ставці й доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій і міжнародної ситуації наступного року. Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам. Зокрема, це стосується й питань мобілізації. Усі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, – для демобілізації, – і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацювати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції. Я чекаю на комплексні рішення.

Провів кілька важливих нарад. Міністр оборони, його перший заступник. Спеціальні питання, чутливі, непублічні – щодо забезпечення наших сил. Плюс підготовча нарада перед наступним тижнем. Запланована участь України у значущих заходах, зокрема міжнародних.

Маємо сьогодні й особливий дипломатичний результат – Росії тепер не буде в керівному органі Міжнародної морської організації. Це одна з найбільших та дуже впливова глобальна інституція, яка опікується безпекою судноплавства. Очевидно, що держава-терорист, яка перетворила Чорне море на поле битви, не може бути серед тих, хто впливає на діяльність Міжнародної морської організації. Увесь тиждень ми працювали над таким рішенням – і є результат. Я вдячний усім, хто допомагав.

Ще одне.

Привітав працівників і працівниць прокуратури України з їхнім професійним днем. Важливо, що Україна максимально грамотно, акуратно, професійно працює з усіма партнерами над тим, щоб російські злочини проти наших людей, злочини війни проти нашої держави були належним чином зафіксовані та підкріплені доказами для відновлення справедливості. Я вдячний усім, хто виконує таку роботу: прокурорам, детективам, слідчим, експертам, криміналістам. І всім у світі, хто підтримує таку роботу нашої держави. Дуже активно працює команда Міжнародного кримінального суду разом з українськими спеціалістами. Розслідування викрадення росіянами дітей на окупованих територіях нашої держави, депортації. І коли російські посадовці, російські злочинці отримають законні та справедливі вироки, зокрема, за депортацію наших дітей, це буде саме таким захистом людяності, на якому тримається нормальне життя у світі. Генеральний прокурор, система органів прокуратури України, правоохоронні органи наближають потрібний справедливий результат. Подякував їм за це сьогодні.

Слава всім, хто б’ється й працює заради інтересів України та українців! Слава нашому найсильнішому народу. Народу, який сильний найбільше, коли вірить у себе та знає свої цілі.

Обов’язково доб’ємося свого.

Слава Україні!