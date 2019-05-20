Заступник глави Адміністрації Президента Кирило Тимошенко зустрівся з родичами українців, які зникли під час закордонної подорожі

Сьогодні, 9 червня, заступник глави Адміністрації Президента України Кирило Тимошенко зустрівся з родичами шістьох українських громадян, які зникли під час закордонної подорожі.

29 травня шестеро друзів-спортсменів із міста Бердичева у віці від 18 до 45 років вирушили в туристичну подорож до Бангладеш. Востаннє родичі мали спілкування з ними телефоном 31 травня. З першого червня й досі зв’язатися з ними не вдавалося. Після численних звернень до МЗС України, консульства України в Індії родичі зниклих звернулися й до Президента України Володимира Зеленського. Наразі відомо, що шість українців разом із кількома громадянами Румунії та Болгарії були затримані поліцією Народної Республіки Бангладеш. Їм інкримінують пограбування банкомата у складі ОЗГ та спротив представникам місцевої поліції під час затримання.

На зустрічі Кирила Тимошенка з рідними затриманих громадян, у якій взяв участь представник МЗС України, було узгоджено, що найближчим часом до Народної Республіки Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань Посольства України в Республіці Індія, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України.