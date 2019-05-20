Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

Переглянути всі відео
ностанні новини

Заступник глави Адміністрації Президента Кирило Тимошенко зустрівся з родичами українців, які зникли під час закордонної подорожі

9 червня 2019 року - 16:57

Президент обговорив запуск роботи Вищого антикорупційного суду з його керівництвом та Головою Верховного Суду

7 червня 2019 року - 15:39

Діти з родини Сусляків повернулися до України

7 червня 2019 року - 09:27

На такі дії наша армія відповідатиме з усією потужністю – Президент України про застосування артилерії в районі Новолуганського

7 червня 2019 року - 09:15

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Візит Президента України до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі
Візит Президента України до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі

4 червня 2019 року - 17:09

Перейти до всіх галерей

Заступник глави Адміністрації Президента Кирило Тимошенко зустрівся з родичами українців, які зникли під час закордонної подорожі

9 червня 2019 року - 16:57

Сьогодні, 9 червня, заступник глави Адміністрації Президента України Кирило Тимошенко зустрівся з родичами шістьох українських громадян, які зникли під час закордонної подорожі.

29 травня шестеро друзів-спортсменів із міста Бердичева у віці від 18 до 45 років вирушили в туристичну подорож до Бангладеш. Востаннє родичі мали спілкування з ними телефоном 31 травня. З першого червня й досі зв’язатися з ними не вдавалося. Після численних звернень до МЗС України, консульства України в Індії родичі зниклих звернулися й до Президента України Володимира Зеленського. Наразі відомо, що шість українців разом із кількома громадянами Румунії та Болгарії були затримані поліцією Народної Республіки Бангладеш. Їм інкримінують пограбування банкомата у складі ОЗГ та спротив представникам місцевої поліції під час затримання.

На зустрічі Кирила Тимошенка з рідними затриманих громадян, у якій взяв участь представник МЗС України, було узгоджено, що найближчим часом до Народної Республіки Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань Посольства України в Республіці Індія, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України.

 

Версія для друку