Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга зустрівся з делегацією фракції ХДС/ХСС Бундестагу ФРН

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга зустрівся з делегацією фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) Бундестагу (парламенту) Федеративної Республіки Німеччина. Делегацію очолив виконувач обов’язків голови Комітету із закордонних справ, член оборонного комітету Бундестагу Томас Ерндль (ХСС).

Андрій Сибіга висловив подяку членам делегації та лідеру фракції Фрідріху Мерцу за активне сприяння в ухваленні Німеччиною життєво важливих для України рішень в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Це стосується набуття Україною статусу держави – кандидата на вступ до ЄС, схвалення шостого пакету санкцій Євросоюзу, оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні з боку Німеччини.

Заступник керівника Офісу Глави держави позитивно оцінив активізацію двосторонньої взаємодії з Німеччиною та відзначив важливу роль нещодавнього візиту канцлера ФРН Олафа Шольца в Україну разом з іншими європейськими лідерами.

Андрій Сибіга поінформував делегацію Бундестагу про ситуацію на лінії фронту. Він наголосив на нагальній необхідності прискорити постачання нашій країні сучасного важкого озброєння й техніки. З огляду на посилення обстрілів Росією українських міст та тактику ракетного терору проти мирного населення заступник керівника Офісу Глави держави повторив заклик Президента України якнайшвидше надати нашій державі потужні та ефективні системи протиповітряного та протиракетного захисту.

Окремо було обговорено необхідність подальшого нарощування санкційного тиску на РФ з метою обмеження її можливостей продовжувати війну проти України. Андрій Сибіга закликав німецьких депутатів сприяти якнайшвидшому ухваленню сьомого пакету санкцій ЄС.

Заступник керівника Офісу Президента також відзначив, що важливою передумовою успішності зусиль нашої країни у протистоянні агресору є відновлення економіки. Для цього наша держава потребує подальшої макрофінансової підтримки з боку міжнародних партнерів.

Відбувся обмін думками щодо перспектив розблокування українських портів на Чорному морі для поновлення експорту українського зерна.

Німецькі парламентарі поділилися враженнями від відвідання Бородянки та Ірпеня й високо оцінили стійкість українського народу у протистоянні агресії. Томас Ерндль висловив переконання, що Україна сьогодні відстоює спільні європейські цінності та безпековий порядок у Європі.

Представники фракції ХДС/ХСС наголосили на важливості надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Очільник делегації запевнив у подальшій активній підтримці з боку фракції кроків, спрямованих на відсіч агресії Росії та захист суверенітету й територіальної цілісності України.