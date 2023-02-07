Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов зустрівся з делегацією ОЕСР

Заступник керівника Офісу Президента, секретар робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України в Робочій групі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях зустрівся з представниками Організації Вільямом Томсоном, Габріелою Мірандою та Андре Еш’єном.

Сторони обговорили відкриття офісу ОЕСР у Києві та план співпраці в контексті кроків, які здійснює Україна з метою набуття членства в Робочій групі щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях.

Андрій Смирнов також поділився інформацією про прогрес у діяльності робочої групи й наголосив на важливості впровадження в Україні передових стандартів та практик таких організацій, як ОЕСР. Він акцентував, що інтеграція України в Організацію є одним із пріоритетів для Президента та керівника його Офісу.

«Війна не може бути підставою для призупинення реформ», – зазначив Андрій Смирнов.

Представники ОЕСР зі свого боку подякували заступнику очільника Офісу Глави держави за послідовність та продуктивність, яку проявляє українська сторона в питанні приєднання до Робочої групи з питань боротьби з хабарництвом та впровадження норм Антикорупційної конвенції ОЕСР.

Вони також наголосили на важливості активного й постійного залучення представників України на високому політичному рівні. Таке залучення Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради гарантуватиме поступ України до членства в Організації. Представники ОЕСР висловили сподівання, що інтеграція в Організацію за іншими напрямками державної політики відбуватиметься так само швидко та ефективно, як і в межах Робочої групи з питань боротьби з хабарництвом.