Заступник керівника Офісу Президента й очільник Генерального директорату ЄК з питань європейського цивільного захисту обговорили відновлення цивільних об’єктів

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч з очільником Генерального директорату Європейської комісії з питань європейського цивільного захисту та операцій з надання гуманітарної допомоги Мачеєм Поповські, який перебуває з візитом в Україні.

Сторони обговорили гуманітарну ситуацію в Україні та основні потреби українського населення в різних регіонах країни, які склалися внаслідок російської збройної агресії. Окремо вони зупинилися на необхідності швидкого відновлення соціальних об’єктів і повернення життя на деокуповані протягом останнього року території України.

«Росія вдається до терору українського населення по всій території країни. Зруйновано десятки тисяч цивільних об’єктів. Вдячні Європейській комісії за готовність долучитися до їх активного відновлення в межах плану зі швидкої відбудови України й тим самим зробити можливим повернення життя на нещодавно деокуповані території», – наголосив заступник очільника Офісу Президента.

Ігор Жовква подякував Мачею Поповські за постійну підтримку нашої країни на шляху до членства в ЄС.

Наприкінці зустрічі заступник керівника Офісу Глави держави від імені Президента України вручив Мачею Поповські орден «За заслуги» ІІІ ступеня.