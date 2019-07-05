Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко взяв участь у передачі сучасних автомобілів екстреної медичної допомоги

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко взяв участь у передачі українським медикам сучасних автомобілів екстреної допомоги, які придбав Фонд Ріната Ахметова.

Найближчими днями 30 спецмашин отримають обласні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Крім того, кілька десятків одиниць сучасного санітарного автотранспорту підвищеної прохідності буде передано у регіони для обслуговування мешканців сіл.

Завдяки цим автомобілям, які обладнані за найкращими європейськими стандартами, ще більша кількість пацієнтів вчасно отримуватиме якісну медичну допомогу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час форуму «Діалог бізнесу та влади», який відбувся у Києві 20 червня, закликав великий бізнес допомагати у розв’язанні соціальних проблем. Зокрема він повідомив, що кошти великого бізнесу вкладатимуться у медицину та у відновлення інфраструктури Донбасу. Так, у рамках домовленостей з Рінатом Ахметовим його Фонд закупив 200 автомобілів швидкої допомоги для українських лікарень.