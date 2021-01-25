Заступник керівника Офісу Президента обговорив з представниками МКЧХ та Червоного Хреста України співпрацю в гуманітарних питаннях

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч із заступником голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Даніелем Бунскогом та генеральним директором Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максимом Доценком.

Учасники зустрічі обговорили перспективи та шляхи подальшого розвитку й поглиблення відносин між Україною та складовими міжнародного гуманітарного руху Червоного Хреста.

Під час розмови особлива увага приділялася гуманітарній співпраці при поверненні громадян України, які перебувають у полоні та в таборах, та подальшій їхній реабілітації на території України.

Роман Машовець відзначив, що повернення громадян України, які потрапили у скрутне становище, є одним із пріоритетних напрямків роботи, визначених Президентом України Володимиром Зеленським. За останній час Україна продемонструвала свою тверду позицію в цьому напрямку й надалі активно працюватиме з метою захисту та підтримки українців в усьому світі. Співпраця з Червоним Хрестом допоможе підтримати гуманітарний компонент під час проведення заходів щодо повернення українців та в їхній подальшій реабілітації на території України.

Даніель Бунског наголосив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні має позитивний досвід співпраці й зацікавлений у подальшому поглибленні взаємовідносин відповідно до основних принципів діяльності Червоного Хреста.

Максим Доценко додав, що Червоний Хрест України плідно взаємодіє з органами виконавчої влади. Особливо відзначено роль гуманітарних проектів, які започатковуються разом з Міністерством у справах ветеранів.

Заступник керівника Офісу Президента окреслив подальші напрямки співпраці та відповідальних осіб для роботи над практичними аспектами взаємодії в питаннях гуманітарної співпраці між Україною, МКЧХ та Червоним Хрестом України.