Заступник керівника Офісу Президента ознайомив послів G7 із проектом податкової реформи

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма розпочав серію зустрічей із послами країн «Групи семи» (G7) для ознайомлення їх із планами нашої держави щодо поліпшення умов ведення бізнесу для інвесторів і підвищення рівня інвестиційної привабливості України.

Одним із заходів є проведення податкової реформи, проект якої було презентовано послам країн G7.

За словами Ростислава Шурми, є три основні причини, чому ця реформа вкрай необхідна для нашої держави.

«Перша причина полягає в тому, що наша країна конкурує за інвесторів із нашими сусідами: Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Болгарією. Тому ми маємо запропонувати не гірші податкові умови, ніж у цих країнах», – пояснив заступник керівника Офісу Президента.

Ростислав Шурма також акцентував, що Україна обрала курс на тотальну боротьбу з корупцією, а податки є одним із найпроблемніших напрямів у цій сфері, з яким стикається бізнес. Реформа дасть змогу побороти корупцію в податковій сфері.

Крім того, Україна зазнала значних втрат за час війни та має право створити спеціальні, зокрема, податкові умови для полегшення процесу відновлення.

«Ми маємо запропонувати як локальним, так і міжнародним інвесторам набір стимулів. І конкурентні податкові ставки – один із таких стимулів», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Ростислав Шурма наголосив, що наявна податкова система погано впливає на кожного українського громадянина. Як приклад він навів розміри ставки ПДВ на продукти харчування, яка в Україні є однією з найбільших у Європі.

Заступник керівника Офісу Президента виділив чотири позитивні приклади податкових реформ, які провели Словаччина, Болгарія, Кіпр та Ірландія.

Зокрема, Кіпр та Ірландія здійснили такі реформи після війн або збройних конфліктів на їхній території та змогли подолати наявні проблеми, домігшись економічного зростання.

У Словаччині та Болгарії реформи відбулися попри пострадянську ментальність бізнесу в цих країнах і небажання добровільно сплачувати податки.

«Знизивши податки, у Словаччині та Болгарії домоглися цих цілей, значною мірою збільшивши обсяг надходжень до бюджету, і змогли вивести бізнес із тіні», – розповів Ростислав Шурма.

Заступник керівника Офісу Глави держави переконаний, що реформа посилить відповідальність за несплату податків, переведе розрахунки за частину товарів виключно у безготівкову сферу.

Ростислав Шурма наголосив, що ключовим у проведенні реформи будуть переговори з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ, і закликав послів країн G7 долучитися до цих переговорів.

Посол США в Україні Бріджит Брінк звернула увагу на важливість проведення інформаційної кампанії, що роз'яснює необхідність сплати податків бізнесом і має відбутися разом із податковою реформою.

Вона зазначила, що у США існує культура абсолютної сплати податків, наголосивши, що податкове навантаження у Сполучених Штатах менше, ніж в Україні.

Частка перерозподілу ВВП через бюджет у США становить 25%, а в Україні сягає 40%.