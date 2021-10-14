Заступник керівника Офісу Президента ознайомився в Полтаві з роботою важливих медичних закладів, які зводять у межах «Великого будівництва»

Під час робочої поїздки до Полтавської області заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко за дорученням Глави держави оглянув реконструйований Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр, модернізація якого відбувалася в межах Національної програми «Велике будівництво».

Зокрема, було зведено нову шестиповерхову будівлю центру на базі Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Цьогоріч введено в експлуатацію новий лікувальний корпус на 136 ліжок (120 ліжок – палатні відділення, 16 ліжок – блок реанімації та інтенсивної терапії) та вдосконалена система надання кардіологічної допомоги населенню.

У закладі створені умови для підвищення якості лікування та діагностики серцево-судинних захворювань, завдяки чому в регіоні очікується зниження госпітальної летальності від інфаркту міокарда.

У червні в Полтавському обласному клінічному кардіоваскулярному центрі вперше в області провели операцію на відкритому серці, на сьогодні проведено вже п’ять таких операцій. Усього здійснено понад 1500 оперативних втручань як мешканцям Полтавщини, так і жителям інших регіонів.

В інших будівлях колишнього диспансеру проведені роботи з підвищення енергоефективності, створене безбар’єрне середовище для маломобільних груп населення, а біля медзакладу облаштовані автостоянки та паркова зона.

Заступник керівника Офісу Президента також узяв участь у відкритті підземного паркінгу Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, створеного в межах «Великого будівництва».

Стара будівля гаража, збудована в 70-х роках минулого століття, не відповідала сучасним нормам і стандартам екстреної медичної допомоги. Тож її демонтували, а натомість створили новий підземний паркінг, який забезпечує миттєвий виїзд карет швидкої допомоги на виклик. Це прискорить прибуття медиків і збільшить можливість вчасної допомоги й доправлення потерпілого до місця реабілітації. Відсьогодні паркінг починає повноцінну роботу.

Крім того, Кирило Тимошенко ознайомився з перебігом капітального ремонту та перетворення приймального, пульмонологічного відділень і травматологічного пункту на відділення екстреної медичної допомоги КП «1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради».

У межах Національної програми «Велике будівництво» в лікарні, яку уряд визначив опорним медичним закладом, передбачається створення сучасного відділення екстреної медичної допомоги, яке буде обладнано новітньою апаратурою: магнітно-резонансним томографом, комп’ютерним томографом, ангіографом, цифровим рентгенологічним апаратом, апаратом УЗД, аналізатором газів крові, центральною станцією моніторингу, що забезпечить застосування інноваційних інтенсивних технологій у медичній практиці та сприятиме підвищенню якості надання меддопомоги.

«Ми побачили приймальне відділення, яке добудовується й буде готове наступного місяця. Минулого року був відкритий кардіоцентр. Відкрили сьогодні новий великий комплекс підземного паркінгу обласного центру екстреної медичної допомоги», – зазначив Кирило Тимошенко.

Він зауважив, що наступного року починається повномасштабна реконструкція обласних лікарень по всій країні. Зокрема, у Полтаві відновлять і дорослу, й дитячу обласні лікарні.

«Це повна реконструкція всіх будівель усіх цих лікарень та оновлення технічного парку. Це вартісний проект, але ми маємо отримати в кожному регіоні так зване медичне містечко», – розповів заступник керівника Офісу Президента.

Також Кирило Тимошенко оглянув спорудження спортивно-видовищного комплексу у Полтаві, що реалізується в межах «Великого будівництва».

Роботи на об'єкті заплановано завершити до кінця року. Передбачено зведення трьох басейнів: двох стандартних плавальних (довжиною 25 м та 50 м) та одного дитячого (довжиною 6,5 м) для проведення навчально-тренувального процесу та змагань з водних видів спорту обласного, державного та європейського рівнів.

«Це також один із флагманських об'єктів-довгобудів міста Полтави. Басейн, який також стояв недобудований. Минулого року Президент, як і щодо краєзнавчого музею, поставив завдання якнайшвидше його добудувати», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.