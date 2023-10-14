Заступник керівника Офісу Президента розповів про умови відновлення української економіки

Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма, виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі, розповів про умови надходження інвестицій для відновлення країни.

Перша ключова вимога – мінімізація воєнних ризиків.

«Безумовно, найкращим військовим страхуванням, найдешевшим для всього світу та для України, буде вступ до НАТО. Прихід інвестицій після війни залежить не лише від перемоги, а й від гарантій безпеки. Причому не на рік-два, а на 20-30 років. Бо великі інвестиційні проєкти мають значні горизонти окупності», – пояснив Ростислав Шурма.

Друге, що цікавить бізнес, – це доступ до ринків.

«Поки що ми маємо доступ до ринку Євросоюзу на обмежений період. Безумовно, наявним підприємствам це значно полегшує роботу. Але ніхто не будуватиме завод чи фабрику, розуміючи, що доступ на основний ринок збуту може бути закритий за пів року, – наголосив заступник керівника Офісу Президента. – Внутрішній український ринок не зможе забезпечити збут значних обсягів продукції. Основна цінність України в тому, що ми можемо стати зоною решорингу, куди може бути перенесене виробництво в десятках галузей із Південно-Східної Азії для подальшого постачання у Європу. Але для цього має бути гарантований доступ на європейський ринок».

Іще одна вкрай важлива умова для залучення інвестицій – структурні реформи. «Думаю, що вже ні в кого немає ілюзій, що країни-сусіди – це не лише наші партнери, а й наші конкуренти. Ми зіткнемося з конкуренцією за локалізацію виробництва. І тут будь-яка компанія, яка думає, де відкрити штаб-квартиру, розглядає цілий набір чинників, як-от прозора правоохоронна та судова системи, а також рівень податків, який має бути досить конкурентним», – розповів Ростислав Шурма.

За його словами, після перемоги вкрай важливо реалізувати податкову реформу як здоровий інструмент конкурентної боротьби та створення умов для бізнесу.

Нарешті, як показує досвід Республіки Корея та Ізраїлю, важливою для відновлення економіки також є стійка й потужна підтримка з боку США.

«У Південній Кореї є постійний контингент США. 70% зовнішнього боргу Ізраїлю покриті суверенною гарантією США. Тобто ми говоримо про доволі фундаментальні речі, які гарантують стабільність і захист для інвесторів», – пояснив заступник керівника Офісу Президента.

Після перемоги, вступу до НАТО й реалізації решти перерахованих умов, на думку Ростислава Шурми, економічне зростання в країні може перевищити 10% на рік.