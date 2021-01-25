Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19

25 січня 2021 року - 19:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент підписав закон щодо зниження ставки ПДВ для деяких видів аграрної продукції

22 лютого 2021 року - 20:20

Програма Президента «Велике будівництво» цьогоріч розширюється «Великою реставрацією», залізничними перевезеннями та напрямком житлового забезпечення – Кирило Тимошенко

22 лютого 2021 року - 19:11

Володимир Зеленський на нараді з питань розвитку економіки: Головна мета держави – заможний українець

22 лютого 2021 року - 18:02

Володимир Зеленський обговорив з Олексієм Даніловим плани роботи РНБО на найближчий час

22 лютого 2021 року - 16:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура»
Участь Президента України у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура»

22 лютого 2021 року - 11:56

Перейти до всіх галерей

Заступник керівника Офісу Президента: Триває робота над підготовкою програми фінансового лізингу на житло під 5%

22 лютого 2021 року - 15:17

Заступник керівника Офісу Президента: Триває робота над підготовкою програми фінансового лізингу на житло під 5%

Міністерство фінансів України спільно з профільними комітетами Верховної Ради розробляє програму фінансового лізингу на житло в межах 5% річних. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

«Фінансовий лізинг – це окрема програма, якою також займається Міністерство фінансів разом з профільними комітетами Верховної Ради. Ми будемо мати іпотеку під 7% і фінансовий лізинг, сподіваємося, під 5%», – зазначив він.

За словами Кирила Тимошенка, програмою фінансового лізингу зможуть скористатися медичні працівники, військові, педагоги, поліцейські та соціально незахищені верстви населення.

«Сподіваємось, що ми зможемо це зробити також для внутрішньо переміщених осіб. Це те, про що багато-багато років говорили, але механізму фактично не було. Ми знайшли такий механізм», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Він нагадав, що кілька тижнів тому Кабінет Міністрів ухвалив деякі рішення, що дадуть змогу запустити іпотечну програму під 7% річних.

«Зараз ми працюємо разом з Міністерством фінансів, з Нацбанком, щоб вийти на доступну та зрозумілу кожному громадянину іпотеку», – наголосив Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що перший внесок за іпотечним кредитом має становити 20%, а строк виплати – від 20 до 30 років.

«Я думаю, багато хто знає, що 90% кредитів по іпотеці закриваються через 10 років. Люди прагнуть якнайшвидше виплатити іпотеку та жити у своїй оселі», – сказав він.

«Сподіваюся, що в першому півріччі, як поставив завдання Президент, ця іпотека і фінансовий лізинг будуть запущені. І це дасть найголовніше – житло людям. Друге – величезний мультиплікатор економіки», – підсумував Кирило Тимошенко.

ф

Участь Президента України у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура»

22 лютого 2021 року - 11:56
Версія для друку