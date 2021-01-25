Заступник керівника Офісу Президента: Триває робота над підготовкою програми фінансового лізингу на житло під 5%

Міністерство фінансів України спільно з профільними комітетами Верховної Ради розробляє програму фінансового лізингу на житло в межах 5% річних. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

«Фінансовий лізинг – це окрема програма, якою також займається Міністерство фінансів разом з профільними комітетами Верховної Ради. Ми будемо мати іпотеку під 7% і фінансовий лізинг, сподіваємося, під 5%», – зазначив він.

За словами Кирила Тимошенка, програмою фінансового лізингу зможуть скористатися медичні працівники, військові, педагоги, поліцейські та соціально незахищені верстви населення.

«Сподіваємось, що ми зможемо це зробити також для внутрішньо переміщених осіб. Це те, про що багато-багато років говорили, але механізму фактично не було. Ми знайшли такий механізм», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Він нагадав, що кілька тижнів тому Кабінет Міністрів ухвалив деякі рішення, що дадуть змогу запустити іпотечну програму під 7% річних.

«Зараз ми працюємо разом з Міністерством фінансів, з Нацбанком, щоб вийти на доступну та зрозумілу кожному громадянину іпотеку», – наголосив Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що перший внесок за іпотечним кредитом має становити 20%, а строк виплати – від 20 до 30 років.

«Я думаю, багато хто знає, що 90% кредитів по іпотеці закриваються через 10 років. Люди прагнуть якнайшвидше виплатити іпотеку та жити у своїй оселі», – сказав він.

«Сподіваюся, що в першому півріччі, як поставив завдання Президент, ця іпотека і фінансовий лізинг будуть запущені. І це дасть найголовніше – житло людям. Друге – величезний мультиплікатор економіки», – підсумував Кирило Тимошенко.