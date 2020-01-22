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Заступник керівника Офісу Президента України обговорив з міністром транспорту та комунікацій Катару інвестиційну співпрацю між державами

31 січня 2020 року - 19:53

Заступник керівника Офісу Президента України обговорив з міністром транспорту та комунікацій Катару інвестиційну співпрацю між державами

Заступник Керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з міністром транспорту та комунікацій Держави Катар Джассімом бін Сейфом Аль Сулейті.

У контексті обговорення економічної співпраці було відзначено важливість зростання інвестиційного співробітництва між двома державами. Зокрема, Ігор Жовква привітав наміри катарської компанії QTerminals інвестувати у розвиток інфраструктури порту «Ольвія». Передбачається, що впродовж наступних п’яти років буде вкладено 3,4 млрд грн. У зв’язку з цим заступник керівника Офісу Президента повідомив про ініціативу Глави Української держави Investment nanny, яка покликана надавати допомогу великим іноземним інвесторам, котрі мають намір інвестувати в економіку України.

Ігор Жовква наголосив на важливості продовження українсько-катарської інвестиційної співпраці і в інших галузях, зокрема у будівництві доріг, розвитку енергетики та готельного бізнесу.

Під час зустрічі було наголошено, що українська сторона зацікавлена посилювати політичний діалог з Державою Катар. Сторони обговорили графік візитів на найвищому рівні на 2020 рік.

 

 

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