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Заступник керівника Офісу Президента України обговорив з Послом Республіки Корея взаємодію в умовах пандемії коронавірусу

16 квітня 2020 року - 18:29

Заступник керівника Офісу Президента України обговорив з Послом Республіки Корея взаємодію в умовах пандемії коронавірусу

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква обговорив з Послом Республіки Корея в Україні Квон Кі Чангом актуальні питання взаємодії у зв’язку з пандемією COVID-19.

Ігор Жовква подякував корейській стороні за сприяння в організації закупівлі необхідного високоякісного медичного обладнання в Кореї та його транспортуванні в Україну.

Він висловив прохання про оперативне надання корейською владою дозволів для здійснення рейсів із Сеула, які доправлятимуть наступні партії медичних товарів.

Квон Кі Чанг подякував за надану українською стороною допомогу в поверненні з України на батьківщину корейських громадян. Було досягнуто домовленості щодо подальшої взаємодії для надання сприяння громадянам двох країн в умовах пандемії.

Сторони обговорили основні підсумки нещодавньої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з Президентом Республіки Корея Мун Чже Іном.

Посол Республіки Корея поінформував, що вже найближчим часом Україні буде надана гуманітарна допомога для протидії COVID-19, про яку домовилися лідери двох країн. 

Також були обговорені перспективи лібералізації Республікою Корея візового режиму для громадян України та розвитку двостороннього політичного діалогу на найвищому рівні.

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