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Заступник керівника Офісу Президента України обговорив з Послом Республіки Корея обмін візитами на найвищому рівні та посилення інвестиційної складової відносин

23 лютого 2021 року - 20:02

Заступник керівника Офісу Президента України обговорив з Послом Республіки Корея обмін візитами на найвищому рівні та посилення інвестиційної складової відносин

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква обговорив з Послом Республіки Корея в Україні Квон Кі Чангом питання розвитку політичного діалогу та посилення інвестиційної складової двосторонньої співпраці.

Ігор Жовква висловив подяку корейській стороні за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

У розвиток домовленостей, досягнутих торік під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Корея Мун Чже Іна, співрозмовники обговорили обмін візитами на найвищому рівні в поточному році. Зокрема, корейську сторону запрошено взяти участь у заходах з нагоди 30-річчя незалежності України у серпні цього року.

Також Ігор Жовква та Квон Кі Чанг обговорили питання організації візиту Глави Української держави до Республіки Корея у межах запланованого азійського турне. Домовилися продовжувати опрацювання можливих дат українсько-корейського саміту з урахуванням ситуації з розвитком пандемії в обох країнах.

Окрему увагу співрозмовники приділили реалізації конкретних інфраструктурних проектів із залученням інвестиційного потенціалу Республіки Корея. Корейській стороні запропоновано активізувати співпрацю у сфері розвитку швидкісного залізничного руху в Україні, а також долучитися до програми «Велике будівництво», за якою, серед іншого, заплановано реконструювати та побудувати 6,5 тис. км доріг у 2021 році.

Також було обговорено перспективи скасування Республікою Корея візового режиму для громадян України. Ігор Жовква зазначив, що це стало б потужним поштовхом для подальшого розвитку контактів між двома народами.

Заступник керівника Офісу Президента подякував за надану Республікою Корея допомогу Україні у протидії пандемії COVID-19. Сторони домовилися про подальшу взаємодію у цьому напрямку.

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