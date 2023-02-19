Заступник керівника Офісу Президента України провів телефонну розмову з дипломатичним радником Президента Бразилії

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів телефонну розмову із Селсо Аморімом, який є спеціальним радником із зовнішньополітичних питань новообраного Президента Бразилії Лули да Сілви.

Було обговорено актуальні питання двосторонньої співпраці та ключові напрями її розвитку.

«Для нас відносини із Бразилією надзвичайно важливі. Ми зацікавлені в активізації двостороннього діалогу», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Андрій Сибіга відзначив особливу увагу, яку Україна приділяє розбудові взаємодії з Бразилією, про що, зокрема, свідчить участь першого віце-прем’єр-міністра Юлії Свириденко у церемонії інавгурації Президента Лули да Сілви 1 січня 2023 року. Було позитивно оцінено можливість зустрічі високого представника України з Президентом Бразилії, про деталі якої був проінформований Глава Української держави.

Заступник керівника Офісу Президента окремо подякував Бразилії за незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та засудження російської агресії проти нашої держави, а також представив Селсо Аморіму українську формулу миру, ініційовану Президентом Володимиром Зеленським.

Андрій Сибіга запросив Бразилію долучитися до її реалізації.

Під час розмови сторони окремо порушили низку важливих питань міжнародного порядку денного, зокрема в контексті співпраці на багатосторонніх майданчиках.