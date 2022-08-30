Заступник керівника Офісу Президента відвідав Київщину, де завершено будівництво садочка та житла для сімей, що втратили оселі внаслідок агресії РФ

На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку до Київської області.

Разом з головою Київської обласної військової адміністрації Олексієм Кулебою, міським головою Бучі Анатолієм Федоруком та в. о. старости Синяківського старостинського округу Вірою Марченко він узяв участь у відкритті дитячого садочка «Дивограй».

Заклад розрахований на чотири вікові групи (всього 75 місць), його загальна площа становить 1180 кв. м. Під час будівництва об’єкта застосовували найкращі технології та рішення.

«Цей садочок почали зводити до війни в межах програми Президента «Велике будівництво», коли ворог ще не обстрілював Київщину, коли люди ще не бачили в себе під вікнами колон російських танків. Українці зупинили окупантів, але самі не зупинилися. Сьогодні садочок готовий зустріти своїх маленьких відвідувачів», – зазначив Кирило Тимошенко.

У межах поїздки заступник керівника Офісу Президента також зустрівся із сім’ями, оселі яких були повністю зруйновані внаслідок військової агресії РФ.

Цим родинам вручили ключі від нових будинків, побудованих у с. Дмитрівка Бучанського району Київської області.

Координував будівництво сільський голова Дмитрівки Тарас Дідич.

«Серед тих, хто отримав сьогодні ключі, – родина військового, який загинув у березні під Ізюмом. Також нове житло отримала лікарка, заслужений медик, яка пропрацювала в селі 50 років. У новому будинку вона житиме разом із сином. Відновимо й побудуємо! Родини мешкатимуть у нових затишних оселях. Для нас це важливо», – сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, на Київщині необхідно відновити ще близько 5 тис. приватних будинків. Найближчим часом заплановано завершити 500 із них.

«Попри війну, попри всі небезпеки ми живемо. В цьому – величезна сила українського народу. Це не просто слова – це щоденна важка праця та відповідальність», – резюмував заступник керівника Офісу Глави держави.