Президент України Володимир Зеленський – головний архітектор вироблення та реалізації зовнішньої політики держави. Хоч останній рік був для нашої країни непростим на зовнішньополітичному напрямку, Глава держави з початку своєї каденції виявляв і виявляє лідерські якості, необхідні у кризові часи. Про це розповів в інтерв’ю заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, відповідальний за міжнародні відносини.

«Цей рік був таким, що, на жаль, постійно виникали й інші кризові події щодо України в зовнішній політиці. На мою думку, в ці непрості часи Президент абсолютно бездоганно впорався із завданням вироблення відповідного зовнішньополітичного курсу. Володимир Зеленський – абсолютно рівний гравець на світовій арені», – сказав Ігор Жовква.

За його словами, з самого початку каденції Володимира Зеленського на посаді Президента багато представників іноземних держав виявили великий інтерес до Глави Української держави. Тому в межах самітів Володимир Зеленський проводив до 20 зустрічей. Графік був настільки щільний, що доводилося відмовляти окремим делегаціям в аудієнції.

«Це бажання поспілкуватися не зникло й зараз. Цікавість не зменшилася – вона лише зросла», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква наголосив, що гумор став сильним інструментом Володимира Зеленського у міжнародній дипломатії.

«Це те, що цінується в дипломатії. Це те, що не всім притаманно – і професійним дипломатам, і президентам інших держав. Але це та зброя, яка є у нашого Президента. Він її дуже часто та вміло використовує», – розповів він.

Ігор Жовква також наголосив, що під час каденції чинного Президента вже відбулася ротація великої частини дипломатичного корпусу та призначення чи заміна послів України. Перед погодженням такого призначення Володимир Зеленський уважно вивчає історію дипломата та особисто з ним спілкується.

«Дуже правильно, коли Президент знає, бачить і дає певні настанови. І посол після цього працює більш відповідально у країні перебування», – заявив заступник керівника Офісу Глави держави.

За його словами, наразі серед стратегічних партнерів України – Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Польща й Туреччина. Також Ігор Жовква згадав теплі відносини з Великою Британією та Канадою. Водночас він зауважив, що головним пріоритетом у налагодженні відносин з іншими державами є захист національних інтересів України.

«Стратегічний партнер – це та країна, яка інколи у важкі часи готова допомагати. І, що важливо, інколи, розуміючи твої національні інтереси, готова відповідним чином підлаштовувати свою політику», – додав він.

Водночас Україна розглядає азійський напрямок як один з пріоритетних у розвитку міжнародних відносин, зауважив заступник керівника Офісу Президента. Йдеться, зокрема, про поглиблення співпраці з Японією, Китаєм та Індією.

«Азійський напрямок – важливий. І якщо ми говоримо про виміри діяльності Президента, то коли у нас будуть зняті заборони на пересування в умовах коронавірусу, безумовно, ми будемо планувати азійське турне Президента. Щоб він відвідав декілька країн, з якими нам потрібно посилити відносини», – розповів Ігор Жовква.

Крім того, він зазначив, що аграрний сектор, інфраструктура та відновлювана енергетика – це ті сфери в Україні, щодо яких іноземні інвестори виявляють найбільший інтерес.