Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів обговорила розширення співпраці з представниками Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку

Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів зустрілася з представниками Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку на чолі з радником головного виконавчого директора Калебом Маккеррі.

Учасники зустрічі обговорили можливість налагодження ефективної співпраці та залучення інвестицій в Україну у таких сферах, як інфраструктура, енергетика, охорона здоров’я та сільське господарство, технології та фінансові послуги.

Юлія Ковалів розповіла про важливі зміни, які вже впроваджені представниками влади, та цілі, що наразі визначені як пріоритетні.

«Україна чекає великих інвестицій. І зараз уся команда влади зосереджує свої зусилля, щоб створити максимально комфортні умови для інвестора», – наголосила вона.

Крім того, Юлія Ковалів окреслила основні сфери, що наразі потребують інвестицій та можуть бути цікавими американським партнерам. Це, зокрема, приватизація державних підприємств, модернізація інфраструктури, охорона здоров’я, агропромисловий комплекс, а також технології.

«Ми відкриваємо ринок землі, проводимо концесійні конкурси, запроваджуємо державні онлайн-сервіси. Це ті передумови, які дадуть змогу зробити Україну привабливішою для інвесторів», – розповіла заступник керівника Офісу Президента.

Представники Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку зі свого боку підкреслили готовність до активізації співпраці та особливий інтерес, який нині є в міжнародних інвесторів до України. Крім того, вони висловили зацікавленість щодо розширення напрямів співпраці з нашою країною.