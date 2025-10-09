Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Головне про сьогодні. Військові питання. Дуже детально обговорили з військовим командуванням застосування нашої далекобійної зброї – застосування наших ракет, застосування наших дронів. Деякі речі, що стосуються виробництва, постачання в армію, тренування наших екіпажів. Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Що більш результативною Україна буде в далекобійності, то швидше ми зможемо досягти миру. Українська далекобійна зброя стає відчутно якіснішою – ми постійно для цього працюємо, і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано. Українську влучність уже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів, і, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що. Ми разом із партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру. І це буде. Ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховуємо, що справедливий тиск на Росію приведе до миру і для України, і для всього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало й надалі.

Провів сьогодні нараду з міністром закордонних справ України та дипломатичною командою Офісу щодо проєктів наших резолюцій, наших документів у міжнародних організаціях, які мають бути ухвалені ще в цьому році. Я доручив залучити партнерів максимально, саме провідних партнерів, щоб і надалі була глобальна підтримка наших ініціатив. Це стосується, зокрема, таких дуже чутливих питань, як повернення українських полонених, усіх, які утримуються в Росії. І ми знаємо про людей, які ще з 14-го року в полоні. Також це стосується викрадених Росією дітей – час спливає надто швидко, і не те що кожен рік – кожен місяць має значення для кожної дитини, яка розлучена із сім’єю та з рідним своїм середовищем – з Україною. Ми знаємо багато про абсолютно тоталітарні програми перевиховання дітей у Росії таким чином, щоб вони були налаштовані воювати навіть проти справжньої Батьківщини, проти свого справжнього дому. Тисячі таких українських дітей – на окупованій території та в Росії. І я дякую всім, хто працює разом із нами, щоб повернути їх додому. Це різні країни – від Канади до Катару, – які нам допомагають. У нашій коаліції з повернення наших українських дітей уже більш ніж 40 країн плюс Євросоюз, плюс Рада Європи. І важливо, щоб були результати спільної роботи. Також на завтра призначив нараду щодо аудиту всіх наших домовленостей із партнерами за цей рік: чого досягнуто, що реалізовано й що має бути реалізовано. Українська зовнішня політика цими роками значно активніша, ніж будь-коли. І треба, щоб кожна наша зустріч, кожна наша домовленість давали справжній результат для України. Щоб усе, про що ми домовились із лідерами, реально виконувалось на рівні наших команд. За підсумками такого зовнішньополітичного аудиту будуть відповідні висновки та доручення на три наступні місяці. Зброя для України, фінанси, підтримка енергетики, всі форми тиску на Росію та перемовний трек – це ключові напрями. Уряд, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Офіс, РНБО – по кожній інституції я очікую доповіді.

Сьогодні також провів нараду з Прем’єр-міністром України, міністром енергетики, керівником НАК Нафтогазу щодо головних питань нашої підготовки до зими, а також, звісно, – відновлення в областях після російських ударів. Фактично щоранку нові завдання для наших енергетиків, для ремонтних бригад. Російські удари не припиняються, саме цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура для росіян – головні мішені. Ми будемо протидіяти. Протидіємо. І важливо, що партнери готові нам допомагати. Визначили, з ким контактувати й що саме має бути досягнуте найближчими тижнями. Внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей теж доведеться всім виконувати. Інакше будуть висновки щодо керівників.

Слава Україні!