Завдяки карантину кількість хворих на COVID-19 почала знижуватися

4 травня в Україні зафіксований рекордно низький відсоток людей, які захворіли на СOVID-19, відносно загальної кількості активних хворих – 3,5%. Також зафіксоване рекордне співвідношення пацієнтів, які одужали, до нових хворих: за добу видужали 256 людей, а заражень виявили 366. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського.

«Дуже позитивна тенденція. Завдяки старанному дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії. Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу хвороби, що підвищує загрозу поширення СOVID-19. А тому потрібно дотримуватися обмежувальних заходів і надалі. Спалах коронавірусу зафіксовано й на Одещині, яка знову перебуває серед лідерів за кількістю нових інфікованих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також відзвітував щодо проблеми, коли дітей не приймали до «Охматдиту» та Інституту раку без тестування на коронавірус, яке не могли забезпечити в цих медзакладах. Міністр повідомив, що вже розроблено алгоритми, за якими дітей з усіх регіонів, які їхатимуть до «Охматдиту» та Інституту раку, тестуватимуть на СOVID-19 за три дні до виїзду.