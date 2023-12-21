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Завдяки новому законодавству українські дипломати матимуть більше інструментів для реалізації цілей нашої держави – Президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що подав до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону «Про дипломатичну службу», який має зробити українську дипломатію сучаснішою та дієвішою.

«Сьогодні я подав у Верховну Раду України проєкт змін до закону «Про дипломатичну службу». Нові норми зроблять систему української дипломатії більш сучасною та дадуть їй змогу бути дієвішою», – повідомив Глава держави під час зустрічі з дипломатами в Києві.

За словами Президента, законодавча ініціатива передбачає посилення ролі Міністерства закордонних справ, закріплює інститут Спеціального представника України. Крім того, на законодавчому рівні відкривається сфера кібердипломатії та відповідних відносин із нашими партнерами, а також стає повноцінним інститут горизонтальної ротації.

«І це ще далеко не все, що передбачено відповідним законопроєктом. Завдяки зокрема й цьому закону у всіх вас буде більше інструментів, щоб реалізувати наші зовнішньополітичні цілі наступного року», – додав Володимир Зеленський.

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