Завдяки співпраці відносини між нашими державами стали найбільш змістовними – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Президенткою Словаччини

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Глава держави подякував Зузані Чапутовій за рішучість і моральне лідерство, проявлені в умовах повномасштабного російського вторгнення, а також за підтримку Української формули миру.

«Ми цінуємо, що завдяки співпраці відносини між нашими державами стали найбільш змістовними за весь час від 1991 року. Передусім це оборонна співпраця зі Словаччиною та політична взаємодія, зокрема на рівні Євросоюзу», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери детально обговорили ситуацію на фронті та наміри російських окупантів. Володимир Зеленський заявив, що держава-агресорка РФ розпочала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківському напрямку.

«Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами й артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати й підтягувати ще сили на цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, наше військове командування знали про це й розраховували свої сили, для того щоб зустріти ворога вогнем. Зараз точиться жорстокий бій», – сказав Президент.

Окремо під час зустрічі, за словами Глави держави, зосередилися на українських потребах, зокрема збройних, щоби зірвати плани окупанта.

«Обговорили ми сьогодні й політичну взаємодію – те, що може посилити нас і дати чіткий сигнал Росії, що немає і не буде жодної альтернативи справедливому миру. Цей час травня й початку червня присвячений активній дипломатії – нашій роботі заради Глобального саміту миру», – зазначив Володимир Зеленський.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова зауважила, що її країна з перших днів повномасштабного вторгнення Росії прихистила українських біженців та однією з перших надала військову допомогу, зокрема системи ППО та літаки. За її словами, співпраця між країнами триває: є домовленість про добудову й запуск залізничного сполучення Київ – Кошице та збільшення транзиту електроенергії.

«Цю трагедію необхідно зупинити. Весь цивілізований світ повинен взяти в цьому участь. Тільки справедливий мир є прийнятним. Ми дуже шануємо вашу хоробрість і незламність. Ви бороните не тільки власну державу, але й принципи, на яких базується наша безпека», – запевнила вона.

Уперше з початку повномасштабного російського вторгнення Зузана Чапутова прибула в Україну в травні 2022 року. Відтоді це вже її третій візит.