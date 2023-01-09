Завдяки стійкості наших воїнів у Соледарі ми виграли для України додатковий час і сили – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головна увага – ситуації на Донеччині та Луганщині – саме тих напрямках, які зараз найгарячіші.

Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу.

Я дякую всім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість! Дякую всім бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів! Це надзвичайно важко – там майже не залишилося цілих стін... Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили.

А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля.

Я дякую всім нашим захисникам і захисницям за кожен крок уперед на інших напрямках на передовій, за поступове просування – дуже обережне, прораховане й саме тому – абсолютно надійне.

Сьогодні на Ставці доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки... Ми інтегруємо в нашу систему оборони нові бойові засоби й техніку, які отримуємо від наших партнерів. Робимо все, щоб між домовленістю про додаткову підтримку та застосуванням цієї підтримки на полі бою було якнайменше часу.

За сьогодні я провів іще чотири етапи переговорів із партнерами – продовжуємо наш дипломатичний марафон, який почався ще минулого року з візиту до Вашингтона. Протягом цього дня – Премʼєр-міністр Чехії, Президентка Словенії, Премʼєр-міністр Португалії, Прем’єр-міністр Північної Македонії.

З усіма я говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію всіх елементів нашої формули миру – від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєне.

Будуть хороші новини для нашої держави, і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового «Рамштайну», й на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів.

Російські удари по Херсону й Очакову, по містах Донеччини та Харківщини, постійний терор проти прикордонних громад Сумщини... Постійний терор проти наших людей на окупованій території...

Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі – це смерті, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів.

Я впевнений, що ця зброя й ця техніка будуть у наших воїнів на фронті. Вже скоро.

Зустрівся сьогодні з виконавчим віце-президентом Єврокомісії, який відповідає за Європейський зелений курс – за оновлення європейського енергетичного життя на основі сучасної «зеленої» енергетики. Саме таке оновлення є й нашою метою, причому безпековою метою. Сучасна й «зелена» енергетика для України, використання відновлюваних енергоджерел дозволить нам суттєво посилити нашу стійкість проти будь-яких агресивних амбіцій Росії, спрямованих на нашу та європейську енергетику.

Готуємося також і до важливих подій у наших політичних відносинах із Європейським Союзом – до саміту Україна – ЄС, до подальшого інституційного зближення нашої держави, нашої державної системи та системи ЄС, а також до початку переговорів щодо членства. Це одне з найвагоміших наших завдань. Я дякую всім, хто своєю роботою наближає реалізацію цього завдання.

Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашій державі!

Слава всім, хто працює на те, щоб українці перемогли!

Слава всім, хто воює за Україну!

Підписав сьогодні ввечері укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 573 бійці. З них 283 – посмертно.

Вічна пам’ять кожному й кожній, хто віддав своє життя за Україну!

Слава Україні!