Завдяки вам кожен у світі бачить силу нашої держави – Президент привітав працівників і працівниць ОПК

У День працівника оборонно-промислового комплексу України Президент Володимир Зеленський привітав працівників і працівниць галузі з професійним святом і вручив державні нагороди.

«Сьогодні один із тих днів, коли вдячність має бути головним почуттям. Сьогодні ваш професійний день. День усіх, хто організовує, проектує, будує нашу українську силу. Кожен у світі бачить цю силу – силу нашої держави», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей. Зокрема, саме вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого. І це, наголосив Президент, допомагає нашим воїнам і нашій державі.

«Уже зараз інші країни зацікавлені в нашій зброї і в тому, щоб ми працювали разом. Адже без нашої сили не буде повноцінної сили ЄС і НАТО. Україна обовʼязково досягне безпеки для себе і допоможе іншим зберегти й зберігати безпеку», – сказав Президент.

Володимир Зеленський оглянув новітні зразки військової техніки та зброї, заслухав доповідь щодо обсягу їх виробництва та застосування на фронті. Також він обговорив із виробниками питання державного замовлення представлених зразків і можливості нарощувати виробництво.

Довідка:

Два роки тому, саме 13 квітня, двома ракетами «Нептун», які розробили та виготовили українці, знищили російський ракетний крейсер «Москва». На честь цієї події Указом Президента торік було встановлено професійне свято працівників українського оборонно-промислового комплексу. Станом на сьогодні безекіпажними катерами українського виробництва потопили та вивели з ладу значну частину флоту держави-терориста.