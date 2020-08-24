Заводи на Харківщині отримали замовлення на модернізацію вагонів – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості підтримки державними замовленнями українських підприємств, зокрема заводів з будівництва та ремонту вантажних і пасажирських вагонів для потреб «Укрзалізниці». Про це Глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ на Харківщині.

Відповідаючи на питання щодо відсутності залучення харківських підприємств до будівництва та модернізації вагонів «Укрзалізниці», Президент зазначив, що йому відомо про цю ситуацію.

Володимир Зеленський звертався до Кабінету Міністрів щодо вжиття заходів із забезпечення державним замовленням на виробництво рухомого складу філії «Панютинський вагоноремонтний завод». Також створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, яке, серед іншого, працює над вирішенням проблем державних підприємств.

«На Панютинському заводі було замовлення на капремонт 280 вагонів у липні-серпні, і до цього ми ще замовили 500. Швидко допомогли, і люди на заводі вдячні», – повідомив Глава держави.

280 вантажних вагонів мають відремонтувати до кінця року, вартість замовлення – 90 млн грн.

Крім того, у 2020-2021 році планується державне замовлення на будівництво нових пасажирських вагонів, яке дасть змогу використати можливості Харківського вагонобудівного заводу.

«Окремо є замовлення на будування нових вагонів, наприклад на Крюківському заводі – 70 вагонів цього року і 100 нових вагонів у наступному році. У виробничому процесі Харківський завод також буде задіяний», – розповів Президент.

Водночас, за словами Глави держави, в цілому по Україні у багатьох державних заводів є проблема відсутності замовлень.

«Держава повинна підтримувати держзамовленням перш за все», – резюмував Володимир Зеленський.