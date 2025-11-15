Президент:

Сьогодні вже стартувала наша програма зимової підтримки, і за перші 2 години прийому заявок було вже пів мільйона заявок — звернення Президента
15 листопада 2025 року - 13:13

ностанні новини

15 листопада 2025 року - 13:08

Президент визначив основні пріоритети для роботи послів і генеральних консулів України на найближчий час і наступний рік

14 листопада 2025 року - 22:53

Україна та Велика Британія розпочали практичну реалізацію Угоди про сторічне партнерство

14 листопада 2025 року - 22:03

Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним – звернення Президента

14 листопада 2025 року - 21:43

Президент відзначив воїнів найвищими державними нагородами
Президент відзначив воїнів найвищими державними нагородами

14 листопада 2025 року - 18:22

Завтра проведу Ставку щодо саме цього регіону, саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях – звернення Президента

13 листопада 2025 року - 16:25

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні весь день у Запорізькій області, я був у наших бойових бригадах: 65-та окрема механізована, яка у складі 17-го корпусу захищає нашу державу на Оріхівському напрямку, також був у воїнів 128-ї бригади – окремої гірсько-штурмової. Це оборона в районах Степногірська. Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок, важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут, в Запорізькій області, особливо в районах Гуляйполя, і також напрямок Камʼянського. Завтра я проведу Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях. Ми детально говорили з керівником адміністрації Іваном Федоровим про ситуацію в місті, в області, про підтримку, яка потрібна Запоріжжю зараз – і людям, і підприємствам. І захист від ударів передусім, захист в області від російських штурмів. Уже визначив завдання військовим, і дамо більше ресурсів на цей напрямок. Тут, у Запоріжжі, і також в інших наших містах – саме в таких, прифронтових, прикордонних, – я вдячний усім, хто забезпечує тут можливість наших дітей, наших студентів учитись, бути в безпеці, бути у спілкуванні з іншими. І сьогодні я був у школі-укритті. Діти вчаться, вони в соціальному колі. Це важливо для українського майбутнього. Росіяни хочуть зробити все, щоб Україна не могла жити. Ми робимо все, щоб дати захист нашій державі, всім українцям. Я дякую кожному, хто допомагає нам! Я дякую всім, хто на захисті України! Я дякую тобі, Запоріжжя!

Слава Україні!

