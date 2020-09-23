Завжди готовий підтримати наших військових – Президент поспілкувався з воїнами у зоні проведення ООС

У День захисника України Президент Володимир Зеленський відвідав Центр морських операцій у зоні проведення Операції об’єднаних сил.
Глава держави ознайомився з діяльністю Центру та привітав зі святом військових, які несуть службу в зоні проведення ООС.
«Хочу вам подякувати від усіх українців за наші життя, за наш спокій, за те, що захищаєте Україну, нашу незалежність, наш суверенітет», – сказав Володимир Зеленський.
Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки.
Володимир Зеленський поцікавився умовами проживання військових.
Захисники запросили Президента відвідати їхню тренувальну базу.
«У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так – кажіть. Правда – завжди найцінніше», – зазначив Володимир Зеленський.