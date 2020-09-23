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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах до Дня захисника України
Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах до Дня захисника України

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Завжди готовий підтримати наших військових – Президент поспілкувався з воїнами у зоні проведення ООС

14 жовтня 2020 року - 15:39

У День захисника України Президент Володимир Зеленський відвідав Центр морських операцій у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Глава держави ознайомився з діяльністю Центру та привітав зі святом військових, які несуть службу в зоні проведення ООС.

«Хочу вам подякувати від усіх українців за наші життя, за наш спокій, за те, що захищаєте Україну, нашу незалежність, наш суверенітет», – сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки.

Володимир Зеленський поцікавився умовами проживання військових.

Захисники запросили Президента відвідати їхню тренувальну базу.

«У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так – кажіть. Правда – завжди найцінніше», – зазначив Володимир Зеленський.

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