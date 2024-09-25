Заява Президента України перед зустріччю з Камалою Гарріс

Пані віцепрезидентко, дякую за запрошення! Радий вас бачити!

Шановні журналісти!

Хочу особливо подякувати вам за участь у Саміті миру – це було дуже важливо, і ми про це пам'ятаємо. Формат був успішним. Зараз ми готуємо другий Cаміт. Ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир. Ми повинні захистити наших людей – українські родини, українських дітей – і всіх від путінського зла. І ми вдячні Америці за те, що вона весь цей час підтримує Україну.

Сьогодні в нас буде важлива зустріч – одразу після того, як я поговорив із Президентом Байденом про План перемоги. Я поділюся деталями Плану з віцепрезиденткою Гарріс. Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в повній координації зі Сполученими Штатами. Сьогодні вранці я говорив із конгресменами обох палат, обох партій. І я вдячний за двопартійну підтримку. Ми віримо, що цю війну можна виграти і що справедливий мир може бути ближчим лише зі Сполученими Штатами.

Пані віцепрезидентко, це наша сьома зустріч, як ви сказали, і не остання. І, як я пам'ятаю, третя зустріч цього року. Дякую. Я хочу поінформувати вас про останні події на полі бою, а також про дії України в Курській області – про те, чого було досягнуто, і про наші амбіції на майбутнє. Сьогодні, як ви зазначили, ми маємо новий потужний пакет підтримки, і в нас є спільне бачення того, що потрібно зробити. Ми повинні продовжувати тиск на Росію, щоб зупинити війну й досягти справді тривалого й справедливого миру. Це основний пріоритет для нас і для інших волелюбних народів – досягти не заморожування, а справжнього миру. Тому ми повинні зберігати жорсткість санкцій проти Росії та використовувати доходи від заморожених російських активів, щоб захистити Україну, наших людей, наші міста, нашу лінію фронту від російського зла. І, звичайно, ми повинні наполегливо працювати над притягненням до відповідальності всіх російських воєнних злочинців.

І ще одне.

Я хочу поінформувати пані віцепрезидентку про останні російські атаки з використанням ракет і «шахедів» на українську енергетичну інфраструктуру. Нам потрібно терміново посилити протиповітряну оборону України, щоб урятувати тисячі життів і звести російський терор до нуля. Це досяжне.

Дякую, Америко! Дякую, пані віцепрезидентко.

Слава Україні!