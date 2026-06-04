Заява Президента України під час спільного з Генеральним секретарем НАТО спілкування з журналістами

Бажаю міцного здоров’я всім!

Марку, дорогий друже, радий, що ти сьогодні в Україні, з Україною!

Шановні присутні, наші команди, шановні журналісти!

Сьогодні відбулася наша зустріч, дуже важлива зустріч для України, – Рада Україна – НАТО. Це особливий формат нашої взаємодії. Це перша зустріч у такому форматі в Києві – це справді історично. Це важливо, що цей формат допомагає сфокусувати увагу партнерів на ключових речах безпеки, безумовно. Передусім ППО – те, що потрібно найбільше, – захист від російських ракет. У нас зараз є більше можливостей захищатися від крилатих ракет, відповідні протиракети просто доступніші у світі. І дуже допомогло б, щоб партнери зосередились особливо на захисті від балістичних ракет – про це ми сьогодні багато говорили – балістичних ракет, які Росія почала використовувати частіше та які об’єктивно збивати складніше. Балістика – це останній російський аргумент у війні проти України, і треба знайти достатню протидію. У нас є єдиний інструмент – поки що, – який працює, – це американські системи «Петріот». Ми знаходимо кошти у Європі та від інших наших партнерів, щоб купувати ракети для «петріотів» через програму PURL. І я хочу подякувати всім партнерам і дякую особисто тобі, Марку, дякую що програма PURL є, що вона продовжується, що вона працює. Зараз, у травні, внески є, внески були. Будуть внески й у червні. Це дуже важливо. І є підтвердження. Але швидкість постачання через PURL, обсяг недостатні. І це також факт. Потрібні додаткові кроки. Сьогодні ми про це говорили з Генеральним секретарем.

Фактично є п’ять ключових напрямів подальшої роботи. Перше – продовжувати PURL, безумовно, і говорити з усіма країнами, які здатні інвестувати в цю нашу програму більше. Зокрема, сьогодні є рішення кількох країн – шість країн підтвердили, що вони зроблять внески в PURL. Дуже дякуємо їм. Не будемо говорити які, не будемо говорити обсяги, це непублічна інформація. Треба купувати те, що можна купити у Сполучених Штатів Америки. Сьогодні всі країни підтвердили, що PURL є пріоритетом. Так само, як і наш новий формат Drone Deals. Ми рухаємося з партнерами, щоб зробити цей формат повністю дієвим.

Друге – Європі треба більш оперативно рухатися в проєкті власної антибалістики. Всім нам це потрібно. Вже ми працюємо з кількома країнами: з Францією, з Норвегією, з Німеччиною, Швецією, Данією, Італією, з іншими партнерами над створенням європейських антибалістичних спроможностей. Це дуже важкий проєкт, але він дуже потрібен. Ми говорили у свій час із попередньою адміністрацією Сполучених Штатів, також говоримо і з чинною адміністрацією щодо ліцензій на «петріоти», щоб можна було їх виробляти в Україні або разом із партнерами по НАТО. Це абсолютно здоровий шлях збільшити нашу спільну силу, і це співпадає з наявним курсом Президента Сполучених Штатів на те, щоб Європа більше могла робити сама для свого захисту. Ми будемо й надалі на цьому зосереджені, і я вдячний усім партнерам, які допомагають із цим меседжем для Америки – що ми у Європі можемо виробляти те, що допоможе і Європі, і Америці, союзникам. І «петріотів» це стосується в першу чергу.

Я дякую також усім нашим партнерам, які вже з нами у спільних виробництвах та допомагають коштами, щоб зростав рівень виробництва зброї в Україні. Зараз Україна спрямовує 45–50 мільярдів доларів на рік на виробництво зброї, нам вдалося досягти такого, на мій погляд, дуже високого рівня. У нас є кошти на фінансування Збройних Сил України. І маємо забезпечити саме такий, достатній, рівень і на виробництво, і на армію, і не просто на зараз, на ці роки, але більш довгостроково. Це амбітне завдання, це реальна, справжня, діюча гарантія безпеки для України, для нашого народу, для нашої незалежності – достатнє фінансування оборони. Якщо хтось в Україні думає, що це легко або що це якийсь подарунок із неба, – не треба нам помилятись. Двадцять чотири на сім ми працюємо, щоб дати Україні цей безпрецедентний у нашій історії рівень фінансування. Сорок п’ять – 50 мільярдів на рік тільки на зброю всіх типів українського виробництва. Великі кошти. Домовлятися, переконувати, шукати формати й знаходити ці гроші в такому обсязі – ми все це робимо. Це виклик. Ми робимо, і нам допомагають наші партнери. І ще раз дякую Генеральному секретарю. Багато що спрацьовує на особистих контактах і, безумовно, на взаєморозумінні. Я вдячний усім в Україні, хто говорить з нами одним голосом і спільно з нами доносить до партнерів наші потреби. Я вдячний усім партнерам, які нам допомагають. Ми обговорили з Марком ще деякі речі, які можуть дати Україні більше саме довгострокових фінансових гарантій безпеки. Будемо працювати й на саміті «Сімки», і на саміті НАТО в Анкарі, дуже важливому саміті. Вдячний, Марку, за запрошення на цей саміт. І ми будемо обов’язково на цьому саміті, будемо працювати, щоб у цих наших фінансових гарантій було реальне наповнення і надалі. Зараз ще не час розкривати відповідні наші ідеї повністю, але довгостроковість стійкості в Україні, фінансові гарантії стійкості – це очевидне завдання. Знаємо, з якими країнами говорити, щоб забезпечити такий результат.

Ще одне.

Я хочу подякувати всім представникам країн НАТО, всім, хто сьогодні тут був, – велика команда – за сьогоднішню вашу присутність в Україні. Такий формат і таке представництво країн, особливо після вимоги Росії для послів, щоб вони виїхали з України через відповідні загрози, через удари... Так ось, у нас тут стільки послів було, всі країни – це чіткий сигнал, що Європа, Сполучені Штати Америки, Канада – всі партнери об’єднані, щоб підтримувати Україну й надалі та примусити Росію закінчити цю дурнувату їхню агресію. Примус має спрацювати. Санкції проти Росії, наша далекобійність, фінанси для України, наша політична взаємодія і рішучість партнерів допомогти Україні саме тоді, коли це так потрібно, – усе це сигнали Росії, що ця війна для Росії буде безрезультатною. Все це – поштовх Росії до дипломатії, і ми дуже розраховуємо, що за літо та осінь ми зможемо реально наблизити мир – ми хочемо цього, – але мир чесний і достойний для всіх українців. Дякую всім, хто допомагає!

Дякую тобі, Марку, ще раз за візит.

Слава Україні!