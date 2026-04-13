Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Нідерландів спілкування з журналістами

Дуже дякую, шановний пане Прем’єр-міністре!

Дякуємо передусім за цей візит, за запрошення, за нагороду, за таку оцінку України, Українського народу.

Окремо хочу подякувати за підтримку й за ваше добре та сердечне ставлення до нашої країни, до наших людей, до нашої боротьби за своє право жити в незалежній і суверенній державі. Нідерланди – серед найбільших захисників життя завдяки підтримці України. Ви серйозно допомогли нам із ППО та з іншими потребами: від бойової авіації до критично важливої політичної підтримки, фінансової – ми особливо цінуємо щорічну чітку допомогу від Нідерландів для нашої держави та стійкості. Ми цінуємо вашу підтримку для нашої енергетики – ми домовилися працювати разом для подальшого захисту та розбудови енергетики в Україні, зокрема децентралізованої енергетики. Є перший драфт спільного документа для наших дій. Дякую вам за такий рівень відносин, і сподіваємося, що зможемо ще збільшити таку нашу співпрацю. Ключове – це, звісно, безпека. Ми сьогодні багато уваги приділили саме безпековим питанням.

Важливо, що ви не забуваєте, що російська війна проти України та проти самого європейського способу життя досі продовжується і досі потребує достатнього реагування. Зараз в Україні, у нашій Одесі, у Києві, у Дніпрі, в інших містах, в інших громадах, люди переживають наслідки чергового російського удару. Вчора вдень, увечері, вночі та вранці було кілька хвиль російських ракет і дронів. На жаль, є загиблі люди: станом на зараз відомо про 17 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Більше сотні людей поранені. Всім надається допомога. І це наслідки тільки одного російського удару, це одна доба такої цієї війни. І принципове завдання для нас – ракети для ППО, достатня кількість систем ППО. Ми фактично щодня працюємо з партнерами, щоб захист неба – щоб цей захист у нас був. І я вдячний вам за готовність допомагати.

Україна сьогодні запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство – і такий двосторонній формат, нашу Дронову угоду, Drone Deal. І це стосується не тільки дронів як таких, але й комплексного розвитку всіх спроможностей захисту неба: захист від ракет, дронів, розвиток радіоелектронної боротьби, наших спільних виробництв зброї. Ми дали завдання командам опрацювати всі деталі, і щойно ми підписали документи про початок цієї роботи – і по Drone Deal, і по першому спільному виробництву саме з Нідерландами.

Ми дякуємо за сьогоднішній обмін оцінками ситуації в міжнародних відносинах, і особливо через війну на Близькому Сході, яка впливає зараз фактично на всіх у світі. Треба нам усім у Європі більше взаємодіяти, більше координуватися, щоб захистити інтереси Європи в умовах такої глобальної кризи. Звісно, ми обговорили й дипломатичні зусилля, і наш політичний трек відносин у Європі – на рівні європейських інституцій.

Важливо, щоб усе ж таки вдалося розблокувати європейський пакет підтримки для України, який був затверджений, та щоб вдалося розпочати відкриття кластерів. Ми обговорили це сьогодні з Прем’єр-міністром. Також важливо, щоб санкції проти Росії теж були посилені – за війну й за всі ті втрати, які принесла Росія.

Ще одне.

Я дякую вам за спільну з нами роботу по відповідальності Росії за агресію. Трибунал має бути. Ми в це віримо і над цим працюємо. Відповідальність агресора має бути. Росія має бути покарана за те, що вона наробила. І це справедливо, ми вважаємо, це зробити. Я дякую за все. Дякуємо за вашу підтримку! Дякуємо за відзнаку ще раз – «Чотири свободи». Ми обов’язково захистимо свою незалежність і нашу з вами спільну свободу.

Слава Україні!