Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Словаччини спілкування з представниками ЗМІ

Шановний пане Прем’єр-міністре!

Дякую за цей візит!

Шановні журналісти!

Сьогодні в Україні – Прем’єр-міністр Словаччини, і в нас сьогодні була змістовна розмова. Важливо, що є цей наш діалог. Ми будемо продовжувати обов’язково цей діалог. Пан Прем’єр-міністр Словаччини в Ужгороді не вперше, але це перша наша зустріч – зустріч саме тут, і маємо зберігати прагматичний характер роботи, як сьогодні. І важливо, щоб це мало продовження на рівні міністрів, на рівні наших інституцій, а не тільки на рівні лідерів. Зокрема, ми домовились провести в жовтні засідання міжурядової комісії.

Отже, сьогодні ми обговорили ключові теми – те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини. Я поінформував про нашу розмову вчора з Президентом Трампом, також про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру та гарантування безпеки України. України, а отже – усіх наших сусідів. Російська агресія, намагання дестабілізувати життя України, інших країн ніколи не завершуються однією країною. Маємо зробити все, щоб негативні сторінки історії не повторились ані для України, ані для Словаччини, ані для інших країн Центральної Європи.

Прем’єр-міністр розказав мені про свої контакти в Китаї. Ми бачили, хто там був і хто що говорив, як поводився. Важливо, щоб Путін не сприймав такі свої візити як індульгенцію. Мир не має альтернатив, і ми виступаємо за мир. Треба завершити війну, і це повинна зробити саме Росія як єдиний суб’єкт, який цю війну почав і який, на жаль, затягує її. Ми в Україні хочемо миру. Ми розраховуємо на підтримку наших мирних зусиль, і Роберт запевнив, що Словаччина буде разом із нами та з іншими партнерами в роботі заради миру.

Ми обговорили тематику безпекових гарантій для України, і добре, що Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу з нами. Більшість Європи – уже в гарантіях, і ми працюємо з партнерами. Вважаємо, що було б правильно, щоб Словаччина також була частиною нової системи безпеки.

Ми цінуємо також, що Словаччина готова працювати з нами у форматі коаліції укриттів. Дякуємо за цю підтримку. І це передусім стосується шкіл в Україні та дитячих садочків. Ми будемо вдячні за цю підтримку, і важливо, щоб наші міністри забезпечили відповідні результати. Чудово, що в нас є така зустріч, така можливість обговорити різні питання, міжнародні питання.

І ми чуємо від Сполучених Штатів, яку вагому роль для Президента Трампа відіграє питання енергетичної незалежності – енергетичної незалежності Європи. Треба дати відповідь на це, і це залежить від кожного у Європі. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього. Якщо Америка надалі буде саме такою рішучою, це буде відчутною зміною ситуації та чинником, який точно гарантуватиме, що Росія не буде воювати.

Я хочу відзначити, що Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Дякуємо за цю підтримку. Це для нас дуже вагомо. Зараз тривають перемовини, і Україна заслуговує на відкриття, відповідно, кластерів. Ми розглядаємо вступ України у Євросоюз як частину безпекових гарантій для нас, і це позитивно сприймається очільниками європейських інституцій, і в європейських столицях, і у Вашингтоні нас підтримують дуже. Це важливо. Дякую, пане Прем’єр-міністр, що ви підтримуєте рух України у Євросоюз. Однаково ми бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатися до членства у Євросоюзі.

Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні зміцнювала наші народи, зміцнювала наші країни. Міністри сьогодні порушували питання транскордонного руху – важливо збільшити потенціал пунктів пропуску на кордоні. Також ми цінуємо нашу співпрацю для енергетичної стійкості – йдеться про імпорт електрики для України, щоб забезпечити потреби наших людей в умовах російських ударів ракет, дронів. І також ідеться про експорт наших енергоресурсів через територію Словаччини третім країнам. І що більше ми будемо працювати один з одним, то краще буде для всієї Європи. Я впевнений у цьому. Принцип для України один: ми готові забезпечувати енергостабільність і для Словаччини, і для інших партнерів. Мати спільні проєкти. У нас тільки один принцип: це не російські енергоресурси.

І ще одне. Сьогодні вагомий результат у наших залізничників – і хочеться їх привітати – нова колія, частина європейської мережі, яка з’єднує Ужгород із Братиславою, Кошице, Будапештом та Віднем. І це тільки один із перших наших кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу. Дякуємо всім, хто працював заради цього результату, заради цього проєкту. Це спільний проєкт із Євросоюзом. І попереду – тисячі подібних проєктів. Україна буде частиною Євросоюзу. Обов’язково.

Дякую ще раз, пане Прем’єр-міністре, за візит.

Слава Україні!