Заява Президента України під час спільного з президентами Литви та Польщі спілкування із журналістами

Дорогий Гітанасе, дуже дякую за запрошення, теплі слова, підтримку України. Теплі слова привітання.

Дорогий Каролю, також дуже радий бачити. Вдячний за сьогоднішню зустріч.

Думаю, що, Гітанас, ми розуміємо, що в нас важливий день, важливі роковини, але також що дуже важливо – що ми втрьох разом. Думаю, що ці особисті дійсно стосунки між нашими країнами такі зустрічі можуть тільки зміцнювати. Дуже радий, що наші перші леді говорять про окремі гуманітарні проєкти. Думаю, що все це дуже позитивне. Гітанасе, думаю, що ти зіграв важливу роль, що ми сьогодні втрьох спілкуємось, у нас дуже теплі відносини. Дякую і тобі, і твоїй команді, і всім литовцям.

Дуже хочеться, щоб і надалі ми завжди були разом: українці, литовці, поляки. І сьогодні з нами також були представники – я про це говорив під час виступу – представники Білорусі, вільної Білорусі, і це каже всім доволі ясно, що буде день, коли Білорусь буде разом з нами у Європі, з нами всіма, і буде саме так, упевнений, як люди в Білорусі на це заслуговують.

Ми всі маємо бути ефективними у співпраці – у захисті нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності, захисті наших народів – усі в нашій частині Європи та всі. Усі ми знаємо, що для цього потрібно. Я дякую Литві, дякую Польщі за підтримку України. Дякую за підтримку нашої енергетики та наших людей. Зараз це дуже болюче питання. Люди, які переживають наслідки російських ударів дронами, ракетами. Енергетичне обладнання та інша допомога, яка надходить від європейських друзів, має значення. Дякую за це. Ми говорили сьогодні про енергетику в Україні і як непросто нашим людям, ми говорили, як ще підтримати українців. Також говорили про ППО, яким чином ми можемо посилити Україну. Домовились і з Каролем, і з Гітанасом, що наші команди будуть працювати і далі щодо питань програм SAFE, PURL. Це дуже важливі програми, які дійсно нам допомагають. До речі, програма PURL уже показує свою ефективність. Завдяки цій програмі наші європейські партнери, наші європейські друзі можуть закуповувати ракети для ППО. Для нас це дуже важливо. І програма SAFE, нова програма Європи, – вона потребує принципових рішень, на мою думку: повинен бути чіткий відсоток на співпрацю, на копродакшен з Україною. Тоді буде результат – швидкий результат.

Звісно, треба й надалі всім разом та виходячи зі спільних інтересів працювати, щоб інституції Європи були всі ефективними. Євросоюз має бути глобальним лідером. Ми вважаємо, що це можливо, зокрема, і завдяки нашому українському досвіду – досвіду під час війни (безпековому, маю на увазі), технологічному та економічному внескам у спільну силу Європи. Україна має бути у Євросоюзі. Ми всі це абсолютно розуміємо. Дуже радий, що партнери – Литва і Польща – підтримують Україну у Європейському Союзі. І це для нас одна з гарантій – я про це багато разів говорив: одна з гарантій безпеки для України – це членство у Європейському Союзу. Саме тому ми говоримо завжди про 2027 рік. Гітанас говорить до 2030 року. Адвокатує, до речі, участь України, наше європейське членство. Ми розраховуємо на підтримку – зокрема, у час головування Литви. Просто хочу ще раз нагадати, що головування Литви буде саме у 2027 році. Гітанасе, не забувай про це.

Ми говорили про нашу дипломатичну роботу з партнерами, передусім з Америкою. Я поінформував Гітанаса й Кароля про перемовини – коротко, – що відбулися в Еміратах. Сподіваюсь, що Америка не буде зменшувати тиску на Росію за цю війну і заради дипломатії. Так само Європа має бути рішучою, продовжувати тиск – санкційний тиск на Росію. Російські танкери, які возять нафту, зокрема, і Балтійським морем, треба зупиняти повністю. Російські амбіції, і в тому числі їхню пропаганду, треба нам усім блокувати. Це складне завдання, але треба всім це робити. Російські схеми обходу санкцій мають бути обрізані. Це мінімальні основи, щоб мир справді був досягнутий. І я хочу подякувати за це всім вам, друзі, дякую всім у Європі, хто допомагає. Дякую щиро ще раз Литві. Дякую ще раз щиро Польщі.

Слава Україні!