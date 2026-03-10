Заява Президента України під час спільного з Президентом Франції спілкування з журналістами

Дуже дякую тобі особисто, Емманюелю. Дякую за все.

Шановний пане Президенте,

шановні журналісти!

Я вдячний за цей візит, за всю підтримку Франції для України, українців, за твою особисто підтримку, Емманюелю. Ми в Україні все це знаємо й дуже цінуємо, і також цінуємо, що завжди можемо координуватися з Францією та в багатьох питаннях бути однодумцями – це так важливо, особливо під час війни. Сьогодні ми говорили з Емманюелем, із його командою – вдячні також колегам – передусім говорили про безпеку. Нашу безпеку – України, Європи, безпеку глобальну – з точки зору подій на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Напередодні в Іраку через іранський удар загинув французький військовий – прийміть, будь ласка, співчуття від мене особисто, мої співчуття, співчуття всіх українців рідним та близьким. Були також поранені солдати – ми сподіваємось на швидке одужання. І для всіх у світі це дуже важливо, щоб завдяки спільним зусиллям вдалося стабілізувати ситуацію та не допустити ширшого розгортання ще й цієї війни. Усі бачать втрати життів, усі бачать руйнування, загрози для різних країн регіону, усі бачать дестабілізацію глобальних ринків через фактично зупинку руху через Ормузьку протоку. Можуть бути різні оцінки цієї американської кампанії проти іранського режиму, але будь-кому складно сперечатися з тим, що цей режим в Ірані – терористичний, і всьому регіону, і самому Ірану точно потрібно значно більше поваги до життя й більше захисту життя, передусім від цього режиму в Ірані.

Україна може зробити внесок у стабілізацію. Вже більше десяти країн звернулись до нас по підтримку в захисті від «шахедів» – іранських ударних дронів. Це фактично ті ж ударні дрони, які іранський режим передав Росії й навчив росіян застосовувати їх проти мирного населення України. Зараз ми в Україні маємо найбільшу у світі експертизу у протидії «шахедам» – через цю війну, безумовно, через усі ці масовані атаки: це і створення перехоплювачів, це нова наша експертиза й системний захист від дронів, передусім іранських. Недостатньо просто отримати десь перехоплювачі – треба, щоб був досвід їхнього застосування: такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони.

Україна готова поширити такий досвід заради безпеки тих партнерів, які нам допомагають. Звісно, ми проговорили це і з Емманюелем. І, звісно, ми будемо всі координувати наші дії. Звісно, ми вважаємо, що в Європі потрібно реалізувати такий захист – і війна Росії проти України, удари з Ірану по країнах регіону демонструють, що таке сучасна війна, які є загрози, якою має бути взаємодія партнерів заради захисту. Ми з Президентом Франції про це теж говоримо детально й готові працювати разом із Францією. Важливо, щоб лідерство Франції було в таких спільних захисних проєктах для Європи.

Звісно, і сьогодні, і завжди у нас предметна координація з Емманюелем по питаннях нашого захисту в Україні, нашої оборони. Емманюель точно поінформований про всі аспекти на фронті, і я вдячний тобі за підтримку, вдячний за поради.

І сьогодні ми значну увагу – щойно, в розширеному форматі з нашими командами, і в розмові вдвох, яка буде трішки пізніше, після пресконференції – ми приділяємо спільному оборонному виробництву. Ми говорили про двосторонні проєкти, про програми SAFE. Усе це значний потенціал, який може посилити й наші держави, і всю Європу. Україна вдячна за оборонну підтримку Франції впродовж усіх цих років, і сьогодні ми визначили кроки та конкретні рішення, які можуть дати сильні результати. Це стосується і ППО, і бойової авіації.

Ми обговорили нашу співпрацю з Францією на рівні ЄС, у рамках Коаліції охочих. Ми пам’ятаємо, як добре спрацювало лідерство Франції та Емманюеля особисто для того, щоб Україна здобула статус кандидата на вступ у Європейський Союз. Це був історичний крок, історична подія. Я тобі дуже вдячний, Емманюелю. Зараз лідерство Франції може бути багато в чому вирішальним також і для майбутнього вступу України в Європейський Союз. Ми говоримо про можливі формати, має бути чітка дата такого вступу – принаймні ми дуже цього хочемо, – щоб у Росії не було просто жодної можливості блокувати Україну через російських спільників десь тут, у Європі.

Важливо й надалі продовжувати тиск на Росію за цю війну, заради досягнення справжньої безпеки та тривалого миру. Треба подолати блокування 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Емманюель про це вже сказав. І тим більше на фоні рішень Америки про часткове послаблення санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах у морі. Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько десяти мільярдів доларів. Це точно не допомагає миру. І тому рішучість Євросоюзу, рішучість інших партнерів у світі зараз має зберігатись, має працювати так, щоб у Росії не було додаткових ілюзій. Росія повинна завершити цю війну. І я вдячний кожному, хто нам із цим допомагає.

Ще одне. Для нас важлива підтримка в питанні про пакет 90 мільярдів євро для України на два роки – це фінансова гарантія безпеки для нас, і зараз, напередодні зустрічі європейських лідерів у Брюсселі наступного тижня, ми координуємо наші позиції, щоб вийти на розблокування цих коштів. Коли Росія зараз фактично отримує додаткові ресурси завдяки черговій дестабілізації, Україна має отримати те, по чому Європа вже ухвалила рішення. Важливо, щоб рішення Європи працювали. Франція нас у цьому підтримує.

Дякую тобі за це, Емманюелю! Дякую!

Слава Україні!