Заява Президента України під час спільного з Президентом Франції спілкування з представниками ЗМІ

Дорогий Емманюелю, дорогий друже, шановний пане Президенте!

Усі присутні!

Передусім я дякую тобі за таку організацію на високому рівні зустрічей. За вчорашню нашу зустріч і багатогодинну зустріч наших команд щодо підтримки України, наших кроків, гарантій безпеки, захисту неба, нашого майбутнього повітряного флоту. Ми багато речей учора обговорили й багато про що домовилися. Дякую тобі за сьогоднішню організацію, за увагу. За такий особливий час і за дуже особливі перемовини.

Сьогодні відбулася зустріч уже країн – учасниць коаліції охочих: уся вільна Європа, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Я хочу тебе привітати – найбільше засідання з усіх, що були, за кількістю країн. Вітаю тебе за організацію. Ще раз – дуже вдячний, Емманюелю.

Дякую також… Хочу приєднатися до слів Емманюеля, подякувати всім лідерам, хто був з нами сьогодні в Парижі: це і Урсула, Президентка Єврокомісії, Антоніу, Президент Євроради, Алекс, Президент Фінляндії, Метте, Прем’єр-міністр Данії, Дональд, Прем’єр-міністр Польщі, Дік, Прем’єр-міністр Нідерландів, Барт, Прем’єр-міністр Бельгії. Також був на зустрічі Стів Віткофф, спеціальний представник Президента Трампа. Справді багато лідерів, багато представників країн були онлайн. Ми дякуємо всім за активність, ідеї та готовність – це найважливіше – підтримувати на шляху до миру – і вже конкретикою.

Ми говорили з Президентом Трампом. Напередодні була в нас зустріч у Копенгагені у нашому форматі Україна – держави Північної Європи та Балтії. Це також важливий формат. Ключова тема для всіх одна – якнайшвидше завершити війну завдяки сильним крокам, сильним рішенням та гарантувати безпеку для України. І фактично всі наші зустрічі будуються з двох елементів: наша безпека зараз, тобто підтримка для оборони та дипломатії, і гарантії безпеки довгостроково – що саме й коли має спрацювати.

Ключові речі.

Перше. Всі погоджуються, що сила для України є силою для миру. Саме тому ми активно працюємо, щоб забезпечити нашу силу, нашу стійкість саме зараз. Усі бачать, що Росія відкидає кожну мирну ініціативу. І жодної згоди на мир від Путіна немає. Дуже специфічне враження також після зустрічей у Китаї, які Путін очевидно буде намагатись використовувати як начебто дозвіл для продовження війни. Та й загалом своєю поведінкою Путін намагається показати, що тиск на нього начебто не впливає. Насправді ситуація, ми вважаємо, інша принципово. Тиск працює – ситуація ускладнюється для російської економіки й для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію будемо продовжувати. Сьогодні ми говорили про нові санкції і також про вторинні санкції, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти.

Друге. Коаліція охочих працює дуже активно. Військові, політики, радники. Є вагомі напрацювання. І дуже багато днів, тижнів працювали наші команди. І фактично ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки. Базова рамка є. Також розуміємо, що гарантії безпеки – це не про майбутнє, «колись», це про ситуацію і зараз теж. Сильна українська армія є й буде центральним елементом гарантій безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії – фінансування, зброя, тренування, виробництво зброї. Усе це забезпечуємо, і це має бути через рік, через пʼять років, через десять років – як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім, у мирний час. У нас є основи для плану – щодо сил, конкретних кроків. Визначаємо, які країни братимуть участь у тому чи іншому компоненті безпеки. Хто на землі, хто може допомогти в небі, хто в морському просторі, хто в кіберпросторі. Хто не має власних сил, але може долучитись фінансово. Також це конкретика щодо виробництв. Ми констатуємо, що європейські виробничі лінії працюють поки що недостатньо. Але це все потрібно – і зрозуміло як – нарощувати. Обсяги мають бути більшими. Швидкість має бути більшою. Також ми маємо значні виробничі потужності в Україні сьогодні, які зараз не використовуються через дефіцит і брак коштів. Це справді серйозно – майже 60 % усієї зброї, яку ми сьогодні використовуємо в Україні, вироблено в нас. Українці успішні в цьому. Я вважаю – якісні. І маємо допомогти кожній європейській країні бути успішною в тому чи іншому виробництві. Технологічне лідерство для Європи критично важливе – це своя здорова промисловість, і достатньо робочих місць, достатньо інвестицій, достатньо взаємодії, лідерство в глобальній конкуренції. Європа має бути лідером. І ми зокрема це просуваємо, коли будуємо нові гарантії безпеки для України. Готуємо документи щодо гарантій та визначаємо інвестицію в безпеку від кожної країни. Як Емманюель сказав, 26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки. І я думаю, що на сьогодні за довгий час це перша така дуже серйозна конкретика. Я вітаю нас із цим усіх. І тебе вітаю, і Кіра – як головуючих у коаліції охочих.

Третє. Важливо, що Америка з нами, і ми працюємо в багатьох форматах. Від таких програм, як PURL, що дають змогу купувати американську зброю, до готовності Америки брати участь у гарантіях безпеки довгостроково. Сьогодні ми говорили з Президентом Трампом. Ми дякуємо за підтримку. Тривала розмова, детальна. Про те, як підштовхнути ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції. Найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини війни грошей і ресурсів. Також ми порушували питання про максимальний захист українського неба. Це порятунок життів. І допоки немає миру, наші люди мають не залежати від постійних російських атак, російських ракет, іранських дронів. Не мають забирати вони життя українців. Це важливо. І це можливо. Ми розраховуємо на цю програму. Ми домовились про подальші контакти.

Дякую, Емманюелю.

Слава Україні!