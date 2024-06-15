Заява Президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками Глобального саміту миру

Пані Президентко Швейцарії!

Пане Президенте Чилі!

Пані Президентко Європейської комісії!

Пане Прем'єр-міністре Канади!

Пане Президенте Гани!

І всі, хто справді хоче, щоб війна закінчилася.

Я дякую всім учасникам першого Саміту миру за те, що ми разом зробили перші кроки до миру.

Ми відповідаємо на повномасштабне вторгнення Росії в Україну не лише повномасштабним захистом людських життів, а й повномасштабною дипломатією. Ці дні об'єднали 101 країну та міжнародну організацію, що є великим успіхом для України та всіх партнерів, і наша справедлива мета полягає в тому, щоб до цієї благородної справи долучилися всі країни світу.

Попередні політичні покоління залишили нам Статут ООН як основу для співпраці народів. Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації Статуту ООН. І комюніке, ухвалене цими днями на Саміті, повністю відображає наш намір і залишається відкритим для приєднання всіх, хто поважає Статут ООН.

Важливо, що всі учасники Саміту підтримали територіальну цілісність України, адже без територіальної цілісності не буде тривалого миру.

Три виклики були детально проаналізовані на першому Саміті миру: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема тисяч дітей, викрадених Росією. І зараз, після Саміту, ми запропонували й домовилися продовжити нашу спільну роботу на більш технічному рівні – на рівні радників і міністрів у форматі спеціальних зустрічей під головуванням або співголовуванням країн. Кожен крок на шляху до справедливого миру привернув увагу певної групи учасників Саміту і країн, які ще не приєдналися, але зацікавлені в мирі. І ми домовилися розпочати роботу в спеціальних групах після Саміту над конкретними ідеями, пропозиціями, напрацюваннями, які можуть відновити безпеку в різних аспектах. Саме так, як це працювало на рівні радників і міністрів під час підготовки першого Саміту миру. Ми вже маємо попередні домовленості з такими країнами, як Франція, Чехія, Туреччина, Кенія, Саудівська Аравія, США, Норвегія, Польща, Канада, Катар, Чилі, Гана, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія, прийняти в себе роботу груп, стати їхніми головами та співголовами. І ми запрошуємо всі країни, які визнають обов'язковість Статуту ООН як основи співпраці націй, брати участь у роботі груп і висловлювати свої ідеї та пропозиції. Впевнений, що разом ми забезпечимо результат. Перший і другий Саміти миру мають об'єднати нашу спільну роботу над деталями миру. Ми перебуваємо у стані війни, і в нас немає часу на тривалу роботу – рух до миру означає швидкі дії, підготовка займе місяці, а не роки.

Отже, коли будуть готові плани дій заради миру, коли буде відпрацьований кожен крок, буде відкрито шлях до другого Саміту миру, а отже, і до закінчення цієї війни – до справедливого й тривалого миру. Уже є країни, які висловили зацікавленість у проведенні другого Саміту миру, і ми розпочали з ними переговори. Я впевнений, що вибір матиме справді глобальне значення.

І я вдячний усім, хто допомагає.

Дуже дякую!

Слава Україні!