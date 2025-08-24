Заява Президента України за підсумками зустрічі з Премʼєр-міністром Норвегії

Шановні присутні!

Шановний Йонасе, пане Прем’єр-міністре!

Шановні наші команди, журналісти!

Передусім я хочу подякувати тобі, Йонасе, за твій візит сьогодні, у твій день народження, – я хочу тебе привітати – і в такий момент: наступного дня після відзначення нашого Дня Незалежності України. Це важливо для нас, що ти так підтримуєш нашу державу, а люди Норвегії так нас підтримують, наших людей. У такий складний час. Дякую. Україна завжди цінуватиме те, що Норвегія так щиро взаємодіє з нами.

Шановні журналісти!

Норвегія – один із лідерів підтримки України, і це підтримка нашого захисту у війні, і це підтримка, безумовно, нашої української стійкості. Багато вже зроблено, і сьогоднішня зустріч теж здатна принести хороші результати. Передусім я хочу подякувати за рішення виділити 700 мільйонів доларів на закупівлю системи ППО «Петріот», і вчора це було оголошено. І це відчутно посилить захист неба. Дякую. Йдеться про закупівлю саме таких систем, із якими у нас, ви знаєте, дефіцит і є проблеми. Системи цього типу вже врятували тисячі життів наших людей і дуже якісно збивають російську балістику. Усі партнери знають наші потреби щодо протиповітряної оборони, і сподіваємось, що приклад допомоги Норвегії в цій сфері буде взятий також іншими партнерами, іншими країнами, зокрема Скандинавськими державами. Хочу також окремо подякувати за постачання «насамсів» – наші військові дуже люблять якість «насамсів». І вони також – ці системи – суттєво нам допомогли. Особливо взимку. І я впевнений, що ми маємо прийти до моменту, коли спільне виробництво «насамсів» стане можливим і в Україні. Ми обговорили сьогодні наші потреби в обороні – ситуацію на фронті, полі бою, можливості наших воїнів, ключові загрози, програми співпраці для купівлі зброї для України. Норвегія приєдналася до програми PURL, яка дає змогу купувати зброю в Сполучених Штатах Америки, і наша мета – наповнити цю програму не менше ніж на мільярд доларів щомісячно, я про це вже говорив. І ми говорили сьогодні також про наше українське виробництво дронів і спільні наші можливості з партнерами – інвестиції зараз можуть допомогти. І не лише допомогти фізичному захисту на фронті, але й примусу Росії до завершення цієї війни. Я сьогодні попросив Прем’єр-міністра розглянути можливість спрямування саме на дрони коштів, які залишились на цей рік за програмою Нансена. Дуже, дуже відчуто. Що більше буде наших дронів – і для захисту наших позицій, і для далекобійних ударів, – то серйознішим буде примус Росії до миру. Я вдячний також Норвегії за підтримку санкцій. Санкції проти Росії – вони мають залишатися в силі стільки, скільки триватимуть агресія Російської Федерації та окупація нашої землі.

Дуже предметно говорили про нашу співпрацю в енергетиці. Норвегія робить один з основних внесків у гарантування енергетичної безпеки України. І це відчувається зокрема й нами. Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими – завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу. Прямо допомагає захищати життя людей і нормальні умови життя в наших містах, наших громадах. Минулої зими щонайменше мільйон українських сімей були з теплом завдяки нашій співпраці з Норвегією. Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу, дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії.

Норвегія активно працює в межах коаліції для повернення українських дітей – ми сьогодні про це говорили, – які були викрадені Росією. І ми обговорили також зусилля щодо цього й маємо повернути з Росії всіх українських дітей, усіх дорослих – усіх військових наших і цивільних, які досі там, у неволі. Вчора був обмін – дякую нашим командам. Вдалося повернути, зокрема, цивільних, яких Росія утримувала ще з 2022 року, і ми працюємо далі щодо цього – по кожному прізвищу ми все перевіряємо, ми шукаємо наших людей, ми маємо всіх повернути і всіх повернемо. Дякуємо за допомогу в цьому.

Звісно, предметно говорили з Йонасом про дипломатичні перспективи, про роботу щодо гарантій безпеки для України. Норвегія є однією з учасниць коаліції охочих, і Україна сподівається, що Норвегія практично братиме участь у заходах, які мають реально гарантувати довгострокову безпеку нашому народу, нашій державі, усім у Європі. Дякую ще раз, Йонасе, за візит, за підтримку, за такі сильні рішення.

Слава Україні!