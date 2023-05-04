Заява України та Нідерландів про відповідальність для України

Ми, Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Марк Рютте, зібралися разом у Гаазі 4 травня, у день, коли Королівство Нідерланди вшановує пам’ять своїх жертв під час Другої світової війни чи будь-де у світі під час воєнних дій чи миротворчих операцій, які відбулися відтоді. Тут, у Гаазі, в місті миру та справедливості, ми наголошуємо, що не може бути жодного миру без правосуддя за порушення міжнародного права й за жахливі злочини, скоєні після вторгнення Російської Федерації в Україну.

Агресія проти України з боку Російської Федерації є явним порушенням Статуту Організації Об’єднаних Націй та зламом міжнародного миру й безпеки, що загрожує міжнародному порядку, заснованому на правилах, порушує права людини й підриває демократичні цінності. Ми вважаємо Росію відповідальною за ці порушення.

Крім того, російські посадовці та інші особи, які планували, готували, ініціювали, наказували та/або здійснювали міжнародні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності в суді. Наша мета – виключити безкарність за ці злочини, серед яких примусові депортації та умисні спроби знищити українську ідентичність та етнічну приналежність, зокрема культуру та мову.

Саме тому сьогодні ми знову підтверджуємо наше прагнення забезпечити відповідальність за всі міжнародні злочини та інші порушення міжнародного права, скоєні в Україні або проти України та в усьому світі.

У цьому зв'язку ми нагадуємо про Політичну декларацію Української конференції з питань відповідальності на рівні міністрів від 14 липня 2022 року, укладену в Гаазі, яка свідчить про нашу відданість дотриманню міжнародного права. Ми також нагадуємо про резолюцію A/RES/ES-11/6 Генеральної Асамблеї ООН від 23 лютого 2023 року, у якій засуджуються жахливі наслідки російської агресії для громадян України, включно з постійними атаками на критичну інфраструктуру по всій Україні. У цій резолюції міжнародна спільнота висловлює серйозне занепокоєння великою кількістю жертв серед цивільного населення, включно з жінками й дітьми, великою кількістю внутрішньо переміщених осіб і біженців, які потребують гуманітарної допомоги, а також порушеннями й жорстоким поводженням із дітьми. Міжнародна спільнота також наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі міжнародні злочини, скоєні на території України, шляхом відповідних справедливих і незалежних розслідувань і переслідувань на національному чи міжнародному рівнях, а також забезпечити справедливість для всіх жертв і запобігти майбутнім злочинам. Шлях до справедливості для України буде довгим, але важливі перші кроки, вже зроблені Україною та її міжнародними партнерами.

Ми вітаємо наказ Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року щодо застосування тимчасових заходів у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації). Цей наказ передбачає, що Російська Федерація повинна негайно припинити свої військові дії. Ми закликаємо Російську Федерацію негайно й безумовно виконати це обов’язкове рішення.

Ми рішуче підтримуємо формулу миру Президента Володимира Зеленського, яка спрямована не лише на встановлення справедливого й сталого миру в Україні, а й на відновлення заснованої на правилах безпеки для всього світу. Пункт 7 із 10 пунктів формули миру стосується відновлення справедливості, що є обов’язковою умовою для досягнення миру. Королівство Нідерланди взяло на себе провідну роль у реалізації пункту 7 і тісно співпрацює з Україною з цією метою.

Ми рішуче налаштовані на створення для України всеосяжної системи притягнення до відповідальності. Ця «мережа відповідальності», як її було названо під час конференції United for Justice у Львові в березні 2023 року, складатиметься з таких рівнів:

1. Розслідування й судове переслідування за міжнародні злочини на національному та міжнародному рівнях.

2. Створення ad hoc спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії.

3. Забезпечення повної компенсації шкоди, завданої Україні й українському народу, шляхом створення міжнародного компенсаційного механізму.

З метою забезпечення ефективної координації міжнародних зусиль для підтримки України на всіх цих напрямах ми налаштовані на роботу в межах Групи стратегічного діалогу щодо забезпечення відповідальності для України («Група діалогу»), з метою налагодження взаємодії між різними національними, європейськими та міжнародними ініціативами, пов’язаними з притягненням до відповідальності та документуванням злочинів, що стосуються ситуації в Україні, а також визначення можливостей для покращення узгодженості дій у контексті цих зусиль.

Боротьба з безкарністю стосується всіх. Тому ми продовжуємо працювати над тим, щоб усі зацікавлені міжнародні партнери приєдналися до нас у боротьбі з безкарністю в Україні та в усьому світі.

Розслідування та судове переслідування за воєнні злочини, злочини проти людяності й геноцид

Ми високо цінуємо зусилля Міжнародного кримінального суду після того, як 43 держави передали розслідування ситуації в Україні прокурору. Особливо ми вітаємо ордери на арешт, видані МКС 17 березня 2023 року, щодо Президента Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ми закликаємо всі держави-учасниці Римського статуту вжити всіх необхідних заходів для виконання цих ордерів, а також усіх майбутніх ордерів на арешт, виданих МКС щодо міжнародних злочинів, скоєних в Україні.

Ми нагадуємо про рішучу підтримку МКС, яку висловили понад 30 держав під час Лондонської конференції міністрів юстиції 20 березня 2023 року. Ми продовжуватимемо підтримувати МКС у його зусиллях, зокрема – у випадку Нідерландів – шляхом відправки у 2023 році в Україну ще двох судово-медичних місій під прапором МКС.

Ми визнаємо, що переважну більшість міжнародних злочинів мають розслідувати Генеральний прокурор України та його Офіс, а також визнаємо величезний тягар, що лягає на українську систему правосуддя. Ми високо оцінюємо роботу, яку провели на сьогодні Офіс Генерального прокурора та вся правоохоронна й судова система України, розслідуючи та переслідуючи за міжнародні злочини. Нідерланди готові продовжувати надавати свою фінансову й практичну підтримку. Ми вітаємо всі зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на підтримку українського сектору правосуддя, зокрема шляхом створення Консультативної групи щодо злочинів, пов’язаних зі звірствами (ACA).

Ми рішуче засуджуємо сексуальні та гендерно обумовлені злочини в усіх їхніх формах, зокрема як інструмент ведення війни, і підтверджуємо їхню абсолютну заборону як під час війни, так і в мирний час, а також наголошуємо на необхідності жертвоцентричного підходу, спеціалізованої підтримки та гендерно чутливого підходу, орієнтованого на підтримку дітей і лікування травм, що враховує індивідуальні потреби всіх жертв.

Створення спеціального ad hoc трибуналу для розслідування злочину агресії

Ми нагадуємо про резолюцію Генеральної Асамблеї ООН ES-11/1 (2022) від 2 березня 2022 року, у якій найрішучішим чином засуджується агресія Російської Федерації проти України, що порушує статтю 2(4) Статуту. І, визнаючи той факт, що жоден наявний міжнародний механізм не може здійснювати юрисдикцію над злочином агресії, скоєним в Україні, ми прихильні до створення спеціального ad hoc трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин із залученням міжнародної спільноти. Ми вітаємо зобов'язання 36 держав, які на сьогодні приєдналися до Основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії, метою якої є надання конкретної пропозиції, яка забезпечить легітимність, надійність та ефективність такого трибуналу. Ми закликаємо інші держави приєднатися до цих зусиль задля забезпечення правосуддя та унеможливлення безкарності.

Ми твердо віримо, що Гаага як місто миру та справедливості є місцем для розміщення спеціального трибуналу.

Ми рішуче вітаємо створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії (ICPA) при Євроюсті в Гаазі та висловлюємо подяку державам – членам Спільної слідчої групи, а також Європейській комісії та Євроюсту за їхні зусилля. Ми розглядаємо ICPA як перший крок до справедливості за злочин агресії, скоєний Російською Федерацією та її керівництвом.

Створення реєстру збитків та міжнародного компенсаційного механізму

Ми відзначаємо резолюцію ES-11/5 Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року, якою визнано, що Російська Федерація повинна понести правові наслідки за всі свої міжнародно-протиправні дії, включно з компенсацією збитків за завдану такими діями шкоду, а також визнала необхідність створення міжнародного механізму компенсації шкоди або збитків, що виникли внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти України.

Ми дякуємо Раді Європи за її прихильність до створення реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, у формі Розширеної часткової угоди, яка має бути підтверджена на запланованому четвертому саміті на рівні глав держав і урядів Ради Європи у Рейк'явіку.

Ми підтверджуємо, що такий реєстр збитків буде розташований у Гаазі.

Ми наголошуємо, що реєстр є першим кроком до створення міжнародного компенсаційного механізму, необхідного для забезпечення повної та ефективної компенсації завданих Російською Федерацією шкоди та збитків, спричинених її агресією проти України, як це визнано у резолюції Генеральної Асамблеї ООН ES-11/5 від 14 листопада 2022 року. Відповідно до норм міжнародного права, це питання не залежить від згоди Росії.