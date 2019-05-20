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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

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Збереження транзиту російського газу через Україну – гарантія енергетичної безпеки України та Європи – Володимир Зеленський

18 червня 2019 року - 16:47

Збереження транзиту російського газу через Україну – гарантія енергетичної безпеки України та Європи – Володимир Зеленський

Гарантування енергетичної безпеки України та Європи було одним із головних питань, які обговорювалися під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель 18 червня у Берліні.

Під час спільного з німецьким канцлером брифінгу Президент Зеленський підкреслив, що позиція України є «діаметрально відмінною» від позиції Німеччини щодо реалізації проекту «Північний потік – 2».

«Водночас ми вдячні за готовність до взаємного діалогу з боку Німеччини стосовно цього непростого питання, – підкреслив Володимир Зеленський. – Збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах – це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи. Це цивілізований метод забезпечення справедливого та безпечного європейського газового ринку».

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Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

18 червня 2019 року - 15:30
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