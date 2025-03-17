Збільшення оборонної та фінансової підтримки: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії

﻿В Осло Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував Норвегії за значну оборонну та фінансову підтримку, допомогу українському енергетичному сектору та особливо – за нещодавнє рішення збільшити обсяг підтримки України цього року майже до 8 млрд дол. США.

«Ми змогли зберегти незалежність, і зараз разом з усіма в Європі ми працюємо над відновленням миру, гарантуванням безпеки, яка нам так потрібна. Я сподіваюся, роль Норвегії й надалі буде дуже відчутною в цій нашій роботі з усіма партнерами», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили конкретні шляхи для зміцнення захисних можливостей України. Зокрема, ішлося про посилення ППО, боєприпаси для воїнів та інвестиції в український ОПК і спільне виробництво.

«Я впевнений, що Європі зараз потрібна нова хвиля промислового й технологічного розвитку – щоб континент мав усе необхідне для захисту, а Європа була більш незалежною та сильною в глобальній конкуренції», – сказав Президент.

Глава держави також запросив Норвегію до більшої активності в межах безпекових коаліцій, зокрема розвитку ППО та інших технологічних коаліцій, а також у виробництві дронів.

Йонас Гар Стере відзначив важливість взаємодії України зі США, країнами Європи та НАТО для досягнення справедливого миру. За його словами, Норвегія посилить оборонну підтримку України.

«Потроєння норвезької оборонної підтримки, яке одностайно підтримав парламент, негайно буде переведено в підтримку артилерією, боєприпасами, дронами та інвестиціями у власну українську базу виробництва», – наголосив Прем’єр-міністр Норвегії.