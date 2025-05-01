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Збільшення єдності довкола України та продовження підтримки: Володимир Зеленський провів розмову з Метте Фредеріксен 

2 травня 2025 року - 16:59

Збільшення єдності довкола України та продовження підтримки: Володимир Зеленський провів розмову з Метте Фредеріксен 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. 

Глава держави подякував Данії та особисто Метте Фредеріксен за підтримку й допомогу Україні. 

Лідери обговорили кроки, необхідні для збільшення підтримки та єдності довкола України. 

Президент поінформував про результати дипломатичних зусиль команд України, США та країн Європи для досягнення повного, безумовного припинення вогню як першого кроку до справедливого та сталого миру. Глава держави наголосив, що Україна одразу підтримала американську пропозицію, і зараз важливо максимально посилити санкційний тиск на Росію, щоб примусити її рухатися до миру. 

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен також обговорили продовження прямих інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс та актуальні військові потреби, серед іншого – додаткові системи ППО. 

Окремо йшлося про співпрацю у різних багатосторонніх форматах, передусім у межах коаліції охочих. 

Премʼєр-міністерка Данії запевнила в повній підтримці та готовності докласти максимум зусиль для досягнення миру в Україні.

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